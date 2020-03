Sancho alla Juventus?/ Calciomercato, anche i bianconeri sul gioiellino inglese

Jadon Sancho potrebbe essere un obiettivo del calciomercato Juventus, ma c’è la fila per accaparrarsi il gioiellino inglese che gioca nel Borussia Dortmund. Su tutti il Liverpool, che secondo la stampa inglese sarebbe in pole position: in questo modo il ragazzo farebbe ritorno in Inghilterra dopo tre anni, era infatti l’estate del 2017 quando il classe 2000 si era trasferito in Germania. Da allora la sua crescita è stata esponenziale, fino a raggiungere la maglia della nazionale con cui ha già giocato 11 partite; le sue cifre stagionali con il Borussia Dortmund sono impressionanti, stiamo parlando di 17 gol nelle 35 gare disputate ma, soprattutto, quello che fa maggiormente drizzare le antenne è la capacità di fornire assist decisivi, arrivati ora a 19. Non c’è da stupirsi che un ragazzo non ancora ventenne –ma compirà gli anni mercoledì – sia entrato nelle mire di tutte le big del calcio europeo; il Borussia Dortmund gli ha rinnovato il contratto un anno fa aumentandogli l’ingaggio fino a 6 milioni. Siamo ancora lontani dalle cifre che potrebbe guadagnare un grande calciatore, ed è per questo che l’affare diventa una possibilità concreta anche per la Juventus, del tutto intenzionata a mettere l’inglese sotto contratto.

SANCHO ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, PARATICI CI PROVA

Jadon Sancho al momento è un affare di calciomercato: certo, stiamo parlando di un giocatore il cui attuale valore potrebbe superare i 100 milioni di euro senza particolari problemi. Tuttavia, la Juventus potrebbe giocarsi la carta Emre Can: il centrocampista tedesco in gennaio si è trasferito al Signal Iduna Park ed è già stato riscattato dalla società giallonera. Potrebbe essere visto come una sorta di “anticipo” per il cartellino di Sancho, sempre che l’operazione possa andare in porto; per quanto riguarda il contratto, la Juventus potrebbe far guadagnare al ragazzo una cifra simile a quella percepita oggi da Gonzalo Higuain e Paulo Dybala (poco più di 7 milioni) o magari arrivare agli 8 guadagnati da Matthijs De Ligt – che però arriva a 12 con i bonus. Insomma, l’ingaggio di Sancho potrebbe essere in linea con quello della rosa bianconera anche garantendogli un aumento rispetto al percepito attuale; l’affare di calciomercato è economicamente possibile e anche tatticamente, perché Sancho sarebbe perfetto per occupare la casella di esterno destro nel tridente. Il che significa che a partire potrebbe essere Douglas Costa: il quale potrebbe anche finire al Borussia Dortmund come contropartita, una sorta di colpo alla Mats Hummels per aumentare l’esperienza nella rosa.



