Sandi Morris, infortunio durante il salto con l’asta/ In lacrime dopo brutta caduta

Le Olimpiadi raccontano storie di gloria ma anche di terribili occasioni mancate o di enorme sfortuna, come quanto accaduto quest’oggi alla 29enne atleta degli Stati Uniti, Sandi Morris, che ha preso parte al gruppo A del salto con l’asta femminile. Sandi non ha potuto qualificarsi alla fase successiva in quanto la sua asta si è rotta durante un tentativo di salto; l’atleta a stelle e strisce è successivamente caduta a terra, senza farsi nulla di grave, ma comunque rischiando, vista l’altezza da cui è caduta. Visibilmente infortunata, è stata portata via mentre zoppicava per poi ripresentarsi, e tentare nuovamente il tutto per tutto.

Ancora prima di prendere la rincorsa Sandi Morris ha iniziato a piangere, forse conscia che in quelle condizioni fisiche non avrebbe mai raggiunto il traguardo sperato, o forse semplicemente per il dolore, fatto sta che alla fine la bionda americana si è fermata a 4 metri a 40, non riuscendo così a strappare il pass per la fase successiva.

SANDI MORRIS, IL TIFO SOCIAL PER L’ATLETA USA

Una prestazione alle Olimpiadi non eccelsa quindi dal punto di vista sportivo, ma significativa da quello umano ed emozionale, al punto che sono numerosi coloro che sui social si sono appassionati alla vicenda. “o raga mi spiace tantissimo per Sandi Morris – scrive un utente su Twitter – che fa salto con l’asta, prima le si è rotta l’asta e adesso al secondo salto ha perso la concentrazione e si vedeva che zoppicava un po’”.

Un altro scrive: “Sandi morris basta ti fai solo male fisico e mentale”, e ancora: “Io darei una medaglia all’onore a Sandi Morris. Non si arrende!!!”, c’è chi aggiunge “Poverina Sandi Morris” ma anche “Vorrei abbracciare Sandi Morris. Ora”, e “Vorrei molto abbracciare Sandi Morris che piange già prima di iniziare a correre per il salto”. Infine c’è chi ha provato a sdrammatizzare un po’ mettendola sull’ironia: “Credo che i giudici abbiano sospeso la gara, infine (in realtà per la pioggia ndr), per il timore di venir impalati da Sandi Morris che stava chiaramente prendendo la rincorsa nella loro direzione. Al che avremmo tutti chiesto l’oro a tavolino per lei”.

