Can Yaman nelle vesti di Sandokan pronto a debuttare sulla Rai. La fiction scalda i motori, ecco quando andrà in onda

Sandokan torna sul piccolo schermo con Can Yaman protagonista, il remake della storica fiction RAI degli anni Settanta riporta in vita l’eroe di Salgari.

Ci sono personaggi che non muoiono mai, figure che attraversano le generazioni e che restano scolpite nell’immaginario collettivo anche a distanza di decenni. Uno di questi è senza ombra di dubbio Sandokan, la “Tigre della Malesia” nata dalla penna di Emilio Salgari.

Gianluca Ariemma è morto. L’attore aveva solo 32 anni/ La malattia, oggi i funerali a Caserta

Uno degli scrittori più amati e prolifici della letteratura d’avventura. I romanzi salgariani, infatti, hanno fatto sognare milioni di lettori con i loro scenari esotici e le vicende di pirati, colonizzatori e battaglie epiche in mari lontani.

Sandokan sulla Rai in prima serata: ecco quando

Negli anni Settanta, grazie alla storica fiction con Kabir Bedi, Sandokan divenne un fenomeno di costume, un appuntamento fisso che catalizzava l’attenzione di famiglie intere davanti alla televisione.

Gabriela Chieffo strafalcione grammaticale sulla torta/ Il web ironizza: l'ex Temnptation Island replica così

Oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, quella leggenda televisiva si prepara a tornare con un volto nuovo e un carico di aspettative enorme. Il remake, prodotto da Lux Vide e Rai Fiction, riporta sul piccolo schermo le atmosfere avventurose e il carisma del pirata nato dalla fantasia di Salgari. Questa volta però a vestire i panni del protagonista non sarà più Kabir Bedi, ma Can Yaman, l’attore turco che negli ultimi anni ha conquistato popolarità anche in Italia grazie a diverse produzioni di successo.

Un’eredità pesantissima la sua, perché interpretare un mito significa dover convincere non solo il pubblico giovane ma anche coloro che ancora ricordano con affetto la serie originale. Il progetto non è nato dall’oggi al domani. Anzi, dopo l’annuncio ufficiale, la lavorazione è stata rallentata prima dalla pandemia di Covid e poi dagli impegni lavorativi dello stesso Yaman, che nel frattempo è diventato un volto sempre più richiesto a livello internazionale.

Anticipazioni If You Love, 29 agosto 2025/ Fusun ricatta Leyla, lei e Ates si riavvicinano in gita ma...

Cinque anni di attesa che hanno contribuito a far crescere la curiosità attorno a questa nuova versione di Sandokan. E finalmente, dopo tanta attesa, c’è una data ufficiale: il remake della serie degli anni Settanta tornerà in onda l’1 dicembre, su Rai 1 in prima serata.

Sarà un banco di prova importante non solo per l’attore protagonista, ma anche per la Rai stessa, che punta su questa produzione come evento capace di richiamare davanti allo schermo milioni di spettatori. Le avventure della Tigre della Malesia, infatti, hanno in sé un fascino universale, fatto di amore, ribellione, lealtà e coraggio. E proprio questi ingredienti, mescolati con un cast internazionale e con una produzione curata nei minimi dettagli, dovrebbero ridare nuova vita a un racconto senza tempo.

Resta la curiosità di scoprire come il pubblico accoglierà Can Yaman nei panni che furono di Kabir Bedi. Senza dubbio il paragone sarà inevitabile, ma ogni epoca ha bisogno dei suoi eroi e la Rai ha deciso di scommettere su un volto che sa unire carisma, popolarità e una forte componente internazionale. Il conto alla rovescia è già iniziato, e la Tigre della Malesia è pronta a ruggire di nuovo.