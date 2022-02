Sandokan, chi è il personaggio letterario?/ Nato dalla fantasia di Emilio Salgari

Sandokan, chi è il personaggio letterario portato al successo sullo schermo da Kabir Bedi? Conosciuto anche come la Tigre della Malesia o la Tigre di Mompracem, Sandokan è un personaggio immaginario nato dalla mente creativa e dalla penna di Emilio Salgari che l’ha trasformato in un supereroe televisivo. La fama del personaggio, infatti, ha conquistato i libri, ma anche il piccolo e grande schermo diventando uno dei personaggi più amati di sempre. Il pirata ribelle, frutto della fantasia dello scrittore Emilio Salgari, è un nobile al quale è stato sottratto il regno. L’uomo è in eterno conflitto con le potenti colonie inglesi cerca in tutti i modi di difendere i piccoli imperi delle isole malesi. Il pirata non è da solo, visto che può contare sull’aiuto e supporto di una banda composta da tigrotti a lui fedeli che lo aiuta nelle avventurose vicende. Non solo, tra i suoi più fidati compagni ci sono anche: Yanez, un vagabondo portoghese conosciuto durante un viaggio e Kammamuri, un ragazzo indiano di dieci anni che presto diventa parte integrante del gruppo.

Ma chi è Sandokan? “Sandokan rappresenta perfettamente il ruolo di capo e condottiero. Possiede un forte senso di responsabilità, sa prendere decisioni immediate e sa valutare prontamente il pericolo: ha sempre la soluzione giusta al momento giusto” si legge in una delle sue tante descrizioni.

Il successo di Sandokan con Kabir Bedi al cinema e in tv

Non solo, il personaggio di Sandokan “è molto coraggioso e non teme nulla. Se Sandokan fissa una tigre negli occhi, l’animale indiettreggia. La dote più primaria del personaggio è la generosità: Sandokan è sempre pronto ad aiutare i deboli e difendere chi ama”. Nei vari romanzi di Emilio Salgari, l’uomo viene descritto come scaltro ed intelligente. L’ispirazione, stando ad alcune ricerche, sarebbe venuta ad Emilio Salgari da una città nel Borneo nord-orientale, Sandakan.

Non solo, una studiosa tedesca Bianca Maria Gerlich ha ipotizzato che lo scrittore si sia ispirato alla storia di Sandokan prendendo spunto da alcune avventure indo-malese dove c’era un comandante navale di nome Sandokong che avrebbe in comune: la bandiera rossa con la testa di tigre, i luoghi, gli anni ed i nemici. Sarà davvero così?

