Sandokan e La perla di Labuan chi sono?/ I personaggi nati dalla penna di Salgari

Sandokan, chi è il personaggio inventato da Emilio Salgari

L’ingresso di stasera nella Casa del Grande Fratello Vip di Kabir Bedi riporta subito alla memoria il mito di Sandokan, la “Tigre della Malesia”, il personaggio nato dalla fantasia e dalla penna di Emilio Salgari, di cui oltre ai noti romanzi sono poi stati realizzati film, serie tv e fumetti. In merito al nome di Sandokan, ci sarebbe una teoria secondo la quale Salgari ne trasse ispirazione dal nome di una città nel Borneo nord-orientale, Sandakan. Ma questa non è la sola. Secondo la studiosa tedesca Bianca Maria Gerlich, il celebre scrittore si ispirò alla storia per alcune delle avventure del suo ciclo indo-malese. Da alcune sue fonti, infatti, l’autrice apprese dell’esistenza di un comandante navale, tale Sandokong, che con il noto Sandokan avrebbe diverse cose in comune, tra cui la bandiera rossa con la testa di tigre, i luoghi, gli anni ed i nemici.

Il personaggio salgariano fu protagonista di una lunga produzione letteraria durata 30 anni ma il nome di Sandokan inevitabilmente riporta alla mente l’attore indiano naturalizzato italiano che lo interpretò, Kabir Bedi. Sandokan è una sorta di pirata gentiluomo dall’aspetto affascinante e al tempo stesso dallo sguardo freddo e severo. Salgari tuttavia ne ha sempre voluto evidenziare l’innata eleganza. Visto come un eroe, combatte contro il colonialismo britannico e prova odio nei confronti degli inglesi e del Raja bianco James Brooke, ritenuto il responsabile della morte della sua famiglia.

La perla di Labuan, chi è Lady Marianna Guillonk

Ciò che affascina della storia e del personaggio immaginario di Sandokan è proprio l’assenza in lui di lati negativi ed il grande coraggio misto al fascino che rappresentano le sue migliori doti. Salgari ha però pensato di affiancargli anche un alter ego, il fedele Yanez de Gomera, il quale gli rivelerà l’esistenza di Marianna Guillonk, chiamata la Perla di Labuan. Si tratta di una donna dalla bellezza indiscussa (nello sceneggiato tv interpretata da Carole André) della quale Sandokan finirà con l’innamorarsi. Se il loro amore è ricambiato nel primo romanzo “Le tigri di Mompracem”, sarà comunque impossibile dal momento che Lady Marianna è nipote del lord inglese James Guillonk, nonché stretto collaboratore di James Brooke.

Dopo svariate peripezie, Sandokan riuscirà a conquistare la donna amata e per lei dirà addio alla pirateria, ma il loro amore sarà destinato ad una breve durata dal momento che Lady Marianna morirà poco dopo di colera. Nonostante la sua morte però, Sandokan la ricorderà per sempre al punto che in suo onore battezzerà le migliori imbarcazioni della sua flotta: la “Perla di Labuan” e la “Marianna”.



