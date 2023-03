Sandra Bonzi, Alice e Federico, moglie e figli Claudio Bisio/ “Un papà meno comico”

Claudio Bisio e la moglie Sandra Bonzi: due figli insieme

Sandra Bonzi, Alice e Federico sono la moglie e i figli di Claudio Bisio. Un grande amore quello nato tra i due che stanno insieme da più di 20 anni e hanno condiviso gioie e dolori. Dalla loro relazione sono nati anche due splendidi figli con cui hanno entrambi un bellissimo rapporto. Nonostante i tantissimi impegni di lavoro, entrambi i genitori sono stati sempre molto presenti nella vita di entrambi. Proprio l’attore e conduttore parlando del suo ruolo di padre ha raccontato: “sono stato un papà meno comico di quello che ci si può immaginare. Anche se mi piaceva fare gli scherzi. Però in casa credo mi abbiano fatto più ridere i miei figli di quanto abbia fatto io con loro. Faccio una confessione: ho rubato loro qualche battuta. Quando lo scopriranno temo mi chiederanno i diritti”.

Alice è la primogenita nata nel 1996 e studentessa di biologia. Poi c’è il secondo figlio Federico. L’amore tra Claudio e la compagna Sandra, giornalista che in passato ha collaborato con Mediaset e La Repubblica, è nato per caso durante un incontro a Milano. Era il 1992 quando si beccano per uno strano gioco del destino.

Claudio Bisio e il primo incontro con la moglie Sandra Bonzi

Proprio Claudio Bisio parlando del primo incontro con la moglie Sandra Bonzi ha raccontato: “tanti anni fa. Ero un po’ brilla e lui mi ha “raccolto” al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente”. L’amore tra i due è scattato però molto tempo dopo come ha rivelato l’attore. “all’inizio è stato solo sesso. L’amore è venuto dopo”. Oggi i due sono felicissimi e sono una coppia complice ed affiatata anche se spesso l’attore è lontano per motivi di lavoro. “Siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha ci si vede poco. Gelosia? No, non la provo, non l’ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondata da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle, ma anche intelligenti” – ha detto la giornalista.

La distanza non è mai stata un problema per la coppia stando a quanto raccontato dalla giornalista dalle pagine di Donna Moderna: “quando Claudio va in tournée, io resto a casa con i bambini, e diventa difficile parlare con calma. Allora gli ho scritto una mail, una sorta di pagina di diario, in cui vestivo i panni della moglie un po’ sopra le righe. Lui ha raccolto la sfida e mi ha risposto”.











