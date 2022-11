Sandra Bonzi, Alice, Federico: moglie e figli di Claudio Bisio/ “Era solo se*so…”

Sandra Bonzi, moglie di Claudio Bisio: “Il primo incontro? Fu travolgente perché…”

Sandra Bonzi, Alice e Federico, sono la moglie e i figli del famoso attore comico Claudio Bisio. Il cuore del conduttore di Zelig batte da parecchio tempo per la sua dolce metà, che lavora come giornalista per testate e aziende prestigiose come La Repubblica, Mediaset, Sky e Disney Channel. Il primo incontro tra Sandra e Claudio Bisio è avvenuto a Milano agli inizi degli anni novanta. Lei a tal proposito ha descritto quella giornata come travolgente: “Ero un po’ brilla e lui mi ha raccolto al locale Stella Alpina. Era tanti anni fa. Diciamo che è stato travolgente”, ha raccontato la Bonzi. I particolari più curiosi però riguardano il dopo e li ha rivelati lo stesso Claudio Bisio dicendo che Sandra ha vomitato nella Giulietta di suo padre.

“È stato bello: aveva il reggicalze. All’inizio è stato solo sesso. L’amore è venuto dopo”, ha poi continuato Bisio a proposito del ‘colpo di fulmine’ con la moglie Sandra. “Siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha ci si vede poco. Gelosia? No, non la provo, non l’ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondata da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle, ma anche intelligenti”, ha dichiarato la moglie di Bisio.

Ma cosa sappiamo del privato di Sandra Bonzi? Innanzitutto che è dotata di un sorriso splendido e di grandissima ironia, proprio come il marito. Con la sua spontaneità ha conquistato l’attore comico fin da quello strano primo incontro. La giornalista e l’attore hanno dato vita ad una coppia molto affiatata, da cui sono nati i figli Alice e Federico. “Siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha ci si vede poco”, ha ribadito lei, spendendo parole al miele per il suo Claudio.

I due, qualche anno fa, hanno scritto un libro dal titolo ‘Doppio misto – Autobiografia di coppia non autorizzata”. Il romanzo è piaciuto parecchio ai fan della coppia, forse perché descrive alcune delle difficoltà incontrate da Claudio e Sandra nella loro relazione. Il tutto raccontato con ironia ed uno stile accattivante.











