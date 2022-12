Sandra Bonzi, Alice, Federico, moglie e figli di Claudio Bisio/ “In casa ho riso…”

Chi è Sandra Bonzi, la moglie di Claudio Bisio

Sandra Bonzi è la moglie di Claudio Bisio. La donna è al fianco del comico da oltre vent’anni e dalla loro unione sono nati due figli, Alice e Federico. La donna ha all’attivo diverse collaborazioni con giornali prestigiosi come La Repubblica, ha lavorato per Mediaset, Sky e Disney Channel. Il primo incontro tra i due è avvenuto a Milano nel 1992. La giornalista aveva raccontato a tal proposito il retroscena: “Tanti anni fa. Ero un po’ brilla e lui mi ha “raccolto” al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente”. Claudio Bisio ha spiegato che l’amore con la donna è scattato solo dopo: “All’inizio è stato solo sesso. L’amore è venuto dopo”, ha detto. La giornalista e l’attore formano una coppia affiatata, che ha resistito anche alla lontananza e alle gelosie. In un’intervista, Sandra aveva infatti confidato di non soffrire di gelosia: “Siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha ci si vede poco. Gelosia? No, non la provo, non l’ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondata da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle, ma anche intelligenti”.

Bonzi e Bisio sono una coppia molto riservata. Lasciano infatti poco spazio a gossip e pettegolezzi. Nel 2008, infatti, pubblicano per Feltrinelli Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata, un resoconto romanzato delle vicende della coppia. Durante l’intervista a Donna Moderna la Bonzi raccontava: “Quando Claudio va in tournée, io resto a casa con i bambini, e diventa difficile parlare con calma. Allora gli ho scritto una mail, una sorta di pagina di diario, in cui vestivo i panni della moglie un po’ sopra le righe. Lui ha raccolto la sfida e mi ha risposto”. Proprio da questo scambio di mail sarebbe nato il loro libro.

Claudio Bisio e il rapporto con i figli Alice e Federico

Claudio Bisio è un padre molto presente con i suoi figli Alice e Federico. Sul suo rapporto con i figli, Claudio Bisio in un’intervista aveva rivelato: “Sono stato un papà meno comico di quello che ci si può immaginare. Anche se mi piaceva fare gli scherzi. Però in casa credo mi abbiano fatto più ridere i miei figli di quanto abbia fatto io con loro. Faccio una confessione: ho rubato loro qualche battuta. Quando lo scopriranno temo mi chiederanno i diritti”. Riguardo i figli sappiamo che Alice è nata nel 1996 ed è una studentessa di biologia e nella sua vita sembra non abbia ancora deciso se effettivamente seguire le orme del padre. La sua vita privata è infatti ben lontana al momento dai riflettori e cerca di mantenere intatta la sua privacy. Per questo motivo anche i suoi profili social sono chiusi. La ragazza non ha deciso di seguire le orme del padre.

Federico invece è nato nel 1998 e ha 2 anni in meno rispetto alla sorella. È stato protagonista di uno sketch di Claudio Bisio al Festival di Sanremo nel 2019 che lo stesso ha presentato insieme a Virginia Raffaele al fianco di Claudio Baglioni. Al momento sappiamo che vive in Australia dove si è trasferito per proseguire la carriera di artista.











