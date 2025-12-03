Sandra Bonzi è il punto fermo nella vita di Claudio Bisio, che a Verissimo ha confessato che senza di lei non saprebbe dove ricominciare

Non è assolutamente vero che dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna, perché quest’ultima gli sta sempre accanto, nella buona e nella cattiva sorte. Come Sandra Bonzi, che ai più potrebbe non dire nulla, ma che è la moglie di Claudio Bisio, uno dei comici più apprezzati dal publico italiano.

In una recente intervista a Verissimo l’attore e conduttore di Zelig ha parlato del rapporto con sua moglie dicendo che spesso pensa a come sarebbe fermarsi, non fare più mille progetti, e godersi il tempo per quello che è, ovvero poco, una manciata di minuti, e infatti sognano insieme di fare un viaggio insieme verso mete davvero particolari come l’Australia, il Laos o il Giappone.

Sandra Bonzi: con il marito ha avuto i due figli Alice e Federico

Da oltre vent’anni la storia d’amore tra Sandra Bonzi e Claudio Bisio continua e per farlo ci vogliono degli ingredienti: la pazienza, l’amore, la fiducia e il sapersi divertire insieme come il primo giorno. Come ha scherzato lui di recente la sua dolce metà lo ha consultato una volta che si è sentita male nella sua auto dopo una serata particolarmente allegra.

E sempre lui ha confidato candidamente che “senza mia moglie non saprei dove ricominciare”. Insieme hanno allargato al famiglia avendo Alice e Federico, che hanno spiccato il volo dal nido da tempo, ormai, anche se avranno sempre una casa dove tornare (ora vivono all’estero).