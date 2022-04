Sandra Bonzi e Claudio Bisio / “Siamo molto affiatati anche se ci si vede poco…”

Claudio Bisio e Sandra Bonzi: “All’inizio è stato sesso, poi…”

Claudio Bisio e Sandra Bonzi sono marito e moglie. Da oltre vent’anni al fianco del comico c’è Sandra, giornalista, da cui ha avuto due figli, Alice e Federico. La donna ha all’attivo diverse collaborazioni con giornali prestigiosi come La Repubblica, ha lavorato per Mediaset, Sky e Disney Channel. Il primo incontro tra Claudio Bisio e Sandra Bonzi è avvenuto a Milano in un locale nel 1992. Al riguardo, la giornalista ha raccontato: “Tanti anni fa. Ero un po’ brilla e lui mi ha “raccolto” al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente”. Per Claudio Bisio all’inizio si è trattato solo di una storia di sesso ma l’amore è venuto poco dopo: “Ha vomitato nella Giulietta di mio padre. È stato bello: aveva il reggicalze. All’inizio è stato solo sesso. L’amore è venuto dopo”, ha raccontato.

Sandra Bonzi e Claudio Bisio sono una coppia molto affiatata. Nonostante il comico sia stato spesso circondato da belle donne nel suo lavoro, Sandra si è sempre confessata non gelosa: “Siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha ci si vede poco. Gelosia? No, non la provo, non l’ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondata da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle, ma anche intelligenti”. Per raccontare la loro vita familiare, qualche anno fa, Claudio e Sandra hanno scritto un libro intitolato Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata. Il romanzo è in parte autobiografico e descrive le difficoltà incontrate dalla coppia con ironia, sottolineando i diversi punti di vista. Durante l’intervista a Donna Moderna la Bonzi raccontava: “Quando Claudio va in tournée, io resto a casa con i bambini, e diventa difficile parlare con calma. Allora gli ho scritto una mail, una sorta di pagina di diario, in cui vestivo i panni della moglie un po’ sopra le righe. Lui ha raccolto la sfida e mi ha risposto”. Proprio da questo scambio di mail sarebbe nato il loro libro, a metà tra realtà e fiction.

Il matrimonio fra Sandra Bonzi e Claudio Bisio arriva poi nel 2003, nella cornice toscana di Barberino Val D’Elsa. Per rendere più romantica l’atmosfera, Bisio sceglie di decorare il salone con delle candele. Sandra ha ricordato questo momento rivelando in un’intervista a Donna Moderna: “Stava incendiando l’agriturismo dove abbiamo festeggiato le nozze”. Sandra Bonzi e Claudio Bisio sono una coppia molto riservata e si sono tenuti sempre lontano dai riflettori. Non amano la vita mondana infatti e partecipano a pochissimi eventi. Per Claudio Bisio il parere di Sandra è rilevante.

Lui stesso ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera che ogni volta fa leggere prima a lei il copione per capire se un progetto è valido o meno: “Appena mi arriva un copione lo passo a mia moglie. È attenta, sa valutare un lavoro. Grazie a Sandra ho detto dei no importanti. Qualche volta ho disobbedito, sì”. Un rapporto fondato sul vero amore tanto che Claudio ha rivelato che non gli è mai passato per la testa di lasciare Sandra: “Non succederà mai che Sandra Bonzi mi lascerà, ne sono certo, ma se per assurdo dovesse farlo io qui dico una cosa che vorrei che tutti sapessero… Non sopravvivrei. Mi sentirei completamente perduto. Lei possiede certi comandi che mi tengono vivo”.











