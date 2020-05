Sandra Bonzi, moglie Claudio Bisio/ 25 anni fa il primo incontro “Ero un po’ brilla”

Pubblicità

Niente riflettori accesi quando si parla di Sandra Bonzi, la moglie di Claudio Bisio. A differenza del marito, che grazie alle telecamere ha costruito una carriera di successi, preferisce mantenere alto il livello della sua privacy. Un perfetto equilibrio di coppia: sono sue le redini della famiglia. I due si sono conosciuti nell’87 e hanno impiegato cinque anni prima di iniziare a frequentarsi, per poi non lasciarsi mai più. Nel 2003 sono diventati marito e moglie grazie a una cerimonia a Barberino Val D’Elsa e da quel momento in poi il loro amore è diventato sempre più forte. Nel frattempo hanno vissuto delle avventure al limite del surreale che hanno raccolto nel libro Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata, scritto a quattro mani. Oggi, sabato 23 maggio 2020, Verissimo trasmetterà in replica l’intervista di Claudio Bisio, in cui il conduttore parla anche della moglie. “Se non ci fosse stata Sandra, e poi i miei figli, non avrei fatto niente di ciò che ho fatto”, ha rivelato all’epoca, “Siamo insieme da 25 anni, ho due figli di 21 e 23 anni: questa è la cosa più bella che ho fatto. Che papà sono? Sono stato presente nei periodi importanti, ma spesso sono assente per lavoro. La cosa che mi è pesata di più è quando sono stato in Ucraina per mesi per girare la tregua e Alice era appena nata. Ora studiano tutti e due, mia figlia studia ad Amsterdam da 4 anni, il più giovane a Milano. Credo di avere un rapporto adulto con loro, ora”. Clicca qui per guardare il video di Claudio Bisio

SANDRA BONZI, MOGLIE CLAUDIO BISIO: “STA INCENDIANO L’AGRITURISMO DELLE NOZZE…”

Tra Sandra Bonzi e il marito Claudio Bisio non ci sono state subito scintille. La giornalista e il conduttore ha svelato tempo fa a Donna Moderna come è avvenuto il loro primo incontro: “Ero un po’ brilla e lui mi ha ‘raccolto’ al locale Stella Alpina”. Claudio ha anche qualche ricordo in più in merito: “Ha vomitato nella Giulietta di mio padre. È stato bello: aveva il reggicalze”. All’inizio però fra i due c’era solo passione, l’amore è arrivato strada facendo. Sandra si è innamorata del mondo in cui Claudia la faceva ridere, “Una virtù impagabile”. Per Bisio invece il fattore determinante, a quanto pare, sono state le gambe della moglie. E poi il primo bacio a Napoli, in via Troya, come ha specificato il presentatore. L’aneddoto più divertente riguarda però la cerimonia di nozze. C’è di mezzo un estintore: “Le ha volute lui, le candele”, ha detto Sandra, “Stava incendiando l’agriturismo dove abbiamo festeggiato le nozze”. Nessuna gelosia invece da parte della giornalista nei confronti del marito: Claudio è sempre circondato da donne affascinanti e lei non può davvero permettersi di provare sentimenti negativi in merito. “Non le dò mai motivo per essere gelosa”, ha specificato lui, “comunque l’importante è non sapere”. Entrambi però sono sulla stessa lunghezza d’onda quando si parla di tradimenti: negare, sempre. Altrimenti se si confessa, vuol dire che è già tutto finito.



