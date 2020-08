Sandra Bonzi, moglie Claudio Bisio/ Il loro incontro: “Ero un po’ brilla e…”

Sandra Bonzi è la moglie di Claudio Bisio da oltre 20 anni: lei giornalista, lui artista a tutto tondo. La coppia ha avuto due figli, Alice e Federico, e si è incontrata tanti anni fa, nel ’92. “Ero un po’ brilla e lui mi ha ‘raccolto’ al locale Stella Alpina“, ha raccontato lei a Donna Moderna qualche tempo fa, “diciamo che è stato travolgente“. Claudio ha un ricordo diverso di quella serata: “Ha vomitato nella Giulietta di mio padre. È stato bello: aveva il reggicalze. All’inizio è stato solo se**o. L’amore è venuto dopo“. Il matrimonio è arrivato dieci anni più tardi, grazie ad una cerimonia realizzata vicino a Firenze, a Barberino Val D’Elsa. “Siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha, ci si vede poco“, ha aggiunto la Bonzi, “gelosia? No, non la provo, non l’ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondato da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle, ma anche intelligenti”. Tra l’altro le loro dinamiche familiari sono state racchiuse tutte in Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata, che i due hanno scritto a quattro mani e che unisce racconti autobiografici ad una sana dose di ironia.

Sandra Bonzi, moglie Claudio Bisio: la donna punto di riferimento per il comico

Sandra Bonzi è sempre stata il motore del marito Claudio Bisio. Da quando hanno iniziato la loro relazione, l’artista ha potuto contare sulla giornalista per riuscire a decollare nel mondo del lavoro. “Se non ci fosse stata Sandra e poi i miei figli, non avrei fatto nulla di quello che ho fatto”, ha raccontato il conduttore tempo fa a Verissimo. “Quando Claudio va in tournée, io resto a casa con i bambini“, ha detto diverso tempo fa lei a Donna Moderna, “e diventa difficile parlare con calma. Allora gli ho scritto una mail, una sorta di pagina di diario, in cui vestivo i panni della moglie sopra le righe. Lui ha raccolto la sfida e mi ha risposto. Così è nato il libro. Che sovrappone elementi di vita vissuta e fiction. Ci siamo divertiti”. Il riferimento è al romanzo Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata. Oggi, giovedì 6 agosto 2020, Claudio Bisio sarà invece al timone di Zelig, in onda nella prima serata di Canale 5. La Bonzi ha sempre seguito il consorte in tv, ma con un certo distacco. Niente gelosia per le compagne di viaggio che l’artista si è ritrovato al suo fianco nel corso degli anni, per motivi di lavoro, e una grande consapevolezza di tutti i suoi punti di forza: “È curioso. Della vita, delle persone, di tutto”.



