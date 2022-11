Sandra Bonzi, moglie Claudio Bisio/ Lei: “mi ha conquistata con un gesto”

Sandra Bonzi e il primo incontro con Claudio Bisio

Sandra Bonzi è la moglie di Claudio Bisio. Un grande amore quello nato tra i due che si definiscono complici e molto affiatati. La scrittrice e giornalista proprio grazie al marito Claudio Bisio ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “Nove giorni e mezzo”. “E’ merito di Claudio. Io l’avevo scritto come un trattamento cinematografico, avevo paura ad andare oltre, ma poi lui mi ha convinta a farne un romanzo vero, scritto in terza persona” – ha detto la giornalista che parlando del marito ha aggiunto – “io da lui ho preso la curiosità. Claudio legge e si interessa di tutto. Io di meno. Su certe cose io tendo a spegnermi, per esempio di musica so poco”. Ma come è nato l’amore tra i due?

A rivelarlo ci ha pensato la Bonzi: “lui mi ha conquistata con un gesto che voglio raccontare qui per la prima volta. Dunque, “galeotti” Gino e Michele ci siamo conosciuti a Boario. La sera stessa, a tavola, lui ha fatto una battuta che mi è piaciuta poco e allora io mi sono chiusa a riccio. Lui se n’è accorto e ha provato più volte a chiedermi che cosa fosse successo. Io muta: venivo da Bolzano, avevo ricevuto un’educazione rigida, sapevo come tenere le distanze. Allora è successo che Claudio all’improvviso, davanti a tutti, si è inginocchiato ai miei piedi dicendo: “Se tu non mi parli, io da qui non mi muovo””.

Sandra Bonzi e Claudio Bisio: “Siamo molto affiatati”

Non solo, Sandra Bonzi sempre parlando del primo incontro con Claudio Bisio ha aggiunto: “tanti anni fa. Ero un po’ brilla e lui mi ha “raccolto” al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente”. Per Claudio Bisio, invece, all’inizio era solo una storia di sesso che poco dopo si è trasformata in qualcosa di importante come ha raccontato la compagna: “ha vomitato nella Giulietta di mio padre. È stato bello: aveva il reggicalze. All’inizio è stato solo sesso. L’amore è venuto dopo”.

La storia d’amore tra i due prosegue a gonfie vele con la giornalista che ha raccontato: “siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha ci si vede poco. Gelosia? No, non la provo, non l’ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondata da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle, ma anche intelligenti”.











