Sandra Bullock, morto il compagno Bryan Randall/ Da 3 anni combatteva contro la sclerosi laterale amiotrofica

Muore Bryan Randall, compagno di Sandra Bullock: la lunga malattia

Il compagno dell’attrice americana Sandra Bullock, Bryan Randall, è morto a 57 anni, dopo aver combattuto per 3 anni contro la SLA . L’uomo ha deciso di lottare contro la sclerosi laterale amiotrofica privatamente, e la famiglia ha cercato di rispettare il suo volere.

Il fotografo e l’attrice si sono conosciuti nel 2015; Randall era stato ingaggiato dall’attrice per fare delle fotografie al compleanno del figlio. Da quel momento tra loro l’amore non è mai finito: “Ho trovato l’amore della mia vita. Condividiamo due figli meravigliosi, tre con sua figlia, ed è la cosa migliore al mondo. Lui è l’esempio che voglio abbiano i miei figli. Ho un partner che è davvero cristiano e sono due modi molto diversi di affrontare il mondo. Non sono sempre d’accordo con lui e lui non lo è sempre con me, ma è un esempio anche quando non siamo d’accordo” affermava la Bullock nel 2021.

Bryan Randall, compagno di Sandra Bullock è morto: l’annuncio dei famigliare

Ad annunciare la morte di Bryan Randall, compagno di vita della nota attrice, ci ha pensato la famiglia: “Con grande tristezza annunciamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto pacificamente dopo una battaglia durata tre anni con la sclerosi laterale amiotrofica. Bryan ha scelto fin da subito di mantenere il suo percorso con la SLA privato e abbiamo fatto del nostro meglio per rispettare la sua richiesta“.

E ancora: “Siamo immensamente grati per i dottori che hanno affrontato questa malattia con noi senza mai arrendersi e per gli incredibili infermieri che sono diventati i nostre compagni di stanza, sacrificando il tempo con le loro famiglie per stare con la nostra. In questo momento vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per affrontare il lutto e accettare l’impossibile compito di dire addio a Bryan”.

