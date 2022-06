Sandra Bullock/ Stop alla carriera: “Sono esaurita, mi voglio concentrare sui figli”

“Stanca ed esaurita”, così si è definita la celebre attrice Sandra Bullock durante un’intervista per il The Hollywood Reporter. Il 2022 è stato senza dubbio un anno intenso per l’attrice 57enne che è stata coinvolta come protagonista in ben due film: The Lost City, al cinema da Aprile 2022, e Bullet Train, in uscita ad Agosto 2022. È stato proprio per la promozione del film The Lost City, in occasione del festival cinematografico SXSW di Austin, che la Bullock ha affermato di voler prendersi un periodo di pausa.

Tra le cause sicuramente il periodo stressante di pubblicizzazione del film, di cui non solo Sandra Bullock è protagonista ma anche produttrice esecutiva: “Mi faccio piccola di fronte alla stampa, agli occhi del pubblico, e durante un servizio fotografico, crollo, non sono brava in questo”, ha detto. Così la decisione definitiva: prendersi una pausa dalla recitazione per concentrarsi sui due figli entrambi adottati: Louis Bardo, di 12 anni e Laila, di 10.”Sono tanto esaurita, stanca e non sono più in grado di prendere decisioni” ha detto l’attrice rivelando di come vorrebbe essere più spesso a casa e non sempre di corsa.

Sandra Bullock e il possibile sequel di The Lost City

Nonostante la sua decisone d’interruzione di carriera, Sandra Bullock ha ammesso che lavorare al film, specialmente come producer con libertà creativa, sia stato favoloso: “Adoro lavorare con gli artisti” ha detto. Inizialmente non aveva accettato il ruolo, stufa delle solite commedie romantiche ricche di stereotipi, ormai un “genere in via di estinzione”. Al posto che rinunciare però ha deciso d’intervenire in prima persona, rivoluzionando il film e invertendo i ruoli dei protagonisti: sarebbe stata lei, la protagonista, più audace, eroica e coraggiosa, mentre sarebbe stato il belloccio coprotagonista Channing Tatum, l’anima sensibile.

Una bella idea che sicuramente ha influenzato la riuscita del film che vanta un incasso per la Paramount di $ 187,7 milioni in tutto il mondo. A chi si domanda di un possibile seguito di Lost City, Sandra Bullock non risponde, a rompere il silenzio è invece proprio Channing Tatum che, nella medesima intervista della Bullock, ha detto: “Io e Sandy faremo qualcosa insieme. Potrebbe essere solo la cottura dei biscotti. Non sappiamo ancora di cosa si tratta, potrebbe essere un film, ma sarà fantastico”.











