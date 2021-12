Sandra Hanks, sorella Tom: lavatrice a fuoco/ Incendio nell’abitazione di Pordenone

E’ bruciata la lavatrice della sorella di Tom Hanks, Sandra, che da qualche anno vive in Italia, precisamente in quel di Polcenigo, nella provincia di Pordenone (Friuli Venezia Giulia). Tanto spavento per la donna, che si trova nel nostro Paese assieme al marito, ma fortunatamente la vicenda si è conclusa senza alcun ferito, così come fatto sapere dal Corriere della Sera. L’episodio si è verificato di preciso nella notte fra lunedì 13 e martedì 14 dicembre, e pare che alla base dell’incendio dell’elettrodomestico vi sia un cortocircuito che ha appunto dato vita alle fiamme, divampate nella stanza della casa di Sandra Hanks adibita a lavanderia. I vigili del fuoco sono intervenuti pochi minuti dopo l’accaduto, e hanno spento le fiamme, salvando fortunatamente la casa della coppia.

Ovviamente la lavatrice è inutilizzabile ma nessuno si è fatto male e soprattutto l’abitazione di Polcenigo non ha subito danni seri. “Dopo le operazioni di spegnimento – ha scritto il Corriere della Sera – la coppia ha ringraziato i pompieri per essere riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero nel resto della loro amata casa di campagna”. La sorella dell’attore hollywoodiano, prima di trasferirsi a vivere in Italia, ha vissuto per 25 anni alle Seychelles, in un ambiente quindi completamente diverso rispetto al borgo friulano.

SANDRA HANKS, SORELLA TOM: INCENDIO NELLA CASA DI PORDENONE. L’AMORE PER L’ITALIA

Nell’oceano indiano Sandra Hanks aveva conosciuto Kevin Boyd, affermato manager di casinò di origini inglesi, divenuto poi il suo attuale marito. L’amore per l’Italia era sbocciato quando un amico di famiglia di Budoia, sempre in provincia di Pordenone, li aveva invitati ad una vacanza in Friuli.

I due si innamorarono del paesaggio e dello stile di vita, decidendo così di ristrutturare una vecchia casa di campagna di Polcenigo, trasferendosi poi definitivamente nel 2016, e sposandosi l’anno seguente sempre in Italia. «Restare a casa non è un problema. Il popolo italiano è meraviglioso e mi sento fortunata a vivere qui. Lo spirito delle persone è straordinario», aveva dichiarato l’anno scorso Sandra Hanks, durante il periodo del lockdown.

