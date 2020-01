Sandra Maestri, chi è/ Video, l’agronoma secchiona d’assalto (La pupa e il secchione)

Sandra Maestri si prepara a varcare la soglia de La Pupa e il Secchione e viceversa e diventare una delle nuove concorrenti del programma. La 34enne di Codigoro, in provincia di Ferrara, sarà una Secchiona visto che lavora come agronoma. Come ci rivela la sua scheda, è orgogliosa di non essere una Pupa, soprattutto perchè ha sempre messo la cultura al primo posto. Considera l’ignoranza una malattia pericolosa e per questo si è data molto da fare nella sua vita, soprattutto nell’apprendere nuove lingue. Ne conosce cinque, dal francese al tedesco e dall’inglese al ceco, passando per lo slovacco. Si è laureata in Scienze Ambientali e oltre a lavorare nell’azienda di famiglia, trascorre il tempo dedicandosi alla sua passione per l’ambiente e la geologia. Al suo fianco ci sarà il modello Marco Sarra, così attento per la cura del suo corpo da renderlo più che distante dalla Maestri. Come andrà l’incontro fra i due? Grazie al suo profilo Instagram, scopriamo che in realtà l’agronoma ha anche una passione per la musica ed è cantautrice per la Sanny MC, ma solo per hobby. Lo scorso luglio ha pubblicato tra l’altro il suo singolo Non ci sei più, un brano che ha condiviso sui social. Clicca qui per guardare il video di Sandra Maestri.

Sandra Maestri, La pupa e il secchione e viceversa: perché è lontana dai social?

Lontana dai social oppure pronta per ripulire la sua immagine in vista del debutto ne La Pupa e il Secchione e viceversa? Sandra Maestri ha un profilo Instagram piuttosto scarno e possiamo vederla solo in alcuni scatti, due dei quali in uno studio di registrazione musicale. Spesso, prima di iniziare una nuova avventura, qualcuno preferisce cancellare i contenuti pubblicati sui social in precedenza e fare piazza pulita, anche per fare spazio a nuovi ricordi. Non sappiamo se è il caso di Sandra, ma è impossibile non notare il suo folle amore per la natura, ma anche che il look da Secchiona scelto per questa esperienza televisiva non le rende proprio giustizia. Purtroppo dovremo attendere per forza la puntata di questa sera per conoscerla meglio, anche se sappiamo grazie al suo profilo Facebook che ama farsi chiamare Sandry. Lo sport sembra tra l’altro fra le sue passioni, visto che in qualche scatto vecchio, presente solo su questo social network, la vediamo fare paracadutismo. Sono presenti naturalmente anche delle foto del suo lavoro, fra ispezioni in grotta e molto altro ancora. Clicca qui per guardare la foto di Sandra Maestri.





