Sandra Marchegiano, dove vive oggi l’ex concorrente di Miss Italia nel mondo

Ve la ricordate Sandra Marchegiano, la miss che divenne famosa dopo il video nella trasmissione di Fabrizio Frizzi, in cui era vestita come statua della libertà per “Miss Italia nel Mondo“. La ragazza, a sua totale insaputa è diventata in breve tempo un vero e proprio idolo del web entrando a far parte delle icone trash degli anni 2000. Oggi i fan si chiedono che fine ha fatto Sandra Marchigiano e se è riuscita a diventare un’infermiera come lei stessa aveva affermato al concorso.

Oggi è diventata un’estetista ma non vive più in Italia: si è trasferita in America nel New Jersey e ha sposato Luis Spagnola, uomo di origini italo-americane. Come svelano i suoi profili social, Sandra ha avuto due figli, due maschi e una femmina che spesso compaiono nelle sue foto. Il suo “provino” a Miss Italia nel mondo aveva intenerito tutti per la sua ingenuità, dato che alla domanda di Fabrizio Frizzi su chi fosse e da dove venisse aveva risposto testuali parole: “Vengo da New York e so condenda pe fa sta sfilada“, con accento del sud e una buona dose di simpatia.

Sandra Marchegiano oggi: cosa fa? Dai Vigili del Fuoco al beauty

Con il suo accento italo-americano, Sandra Marchegiano aveva conquistato il pubblico nel 1992 rendendosi inconsapevolmente iconica in Italia. Non possiamo considerarla nè una webstar e nemmeno un’influencer dato che non ha mai cavalcato l’onda della popolarità. Eppure, come si può vedere dai suoi profili social, oggi Sandra Marchegiano è ancora bellissima e ha Webboh aveva svelato di essersi dedicata a numerose attività dopo il famoso concorso condotto da Frizzi. Una tra queste è stata il “tecnico d’emergenza” dei Vigili del Fuoco, data la passione nel dedicarsi agli altri. Oggi, invece, si è data al mondo del beauty e porta avanti con successo l’attività di estetista negli USA. Chapeau!