“So condenda pe fa sta sfilata”, c’è stato un periodo in cui i social sono letteralmente impazziti per questa frase pronunciata da una giovane ragazza proveniente da New York e che aspirava a diventare Miss Italia nel Mondo. Stiamo parlando di Sandra Marchegiano, ancora virale sui social grazie al video che immortala la sua simpatica presentazione in occasione del concorso di bellezza. Oggi, per la gioia dei telespettatori, Sandra Marchegiano è stata ospite in collegamento con La Volta Buona travolgendo gli ospiti in studio con la sua simpatia, autoironia ed essenza genuina.

Sandra Marchegiano in collegamento con il salotto di Caterina Balivo parte dalle sue origini, precisando di non avere origini ciociare bensì campane: “I miei genitori? Mamma era di Salerno, papà invece era di Mondragone”. E si evince bene dalla sua cadenza come in casa abbia respirato l’aria di Napoli, al netto di una ironia tanto tanto naturale da impressionare anche Raffaello Tonon: “Nella vita è molto più difficile essere se stessi e semplici piuttosto che avere delle infrastrutture; lei, con questa suo modo di essere, porta qui tutta la genuinità che ha per sé e per la sua famiglia. Una signora che vive a New York, anche se maccheronico, parla comunque italiano: quindi complimenti!”.

Sandra Marchegiano a La Volta Buona: “I miei figli non ci credono che sono famosa!”

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, Sandra Marchegiano ha raccontato cosa fa oggi dopo quell’esperienza iconica a Miss Italia nel Mondo. “Oggi faccio l’estetista… Non ho continuato quella strada perchè papà si è ammalato; ha avuto un infarto ed è rimasto paralizzato per 14 anni, in quel periodo ho voluto pensare solo a lui”. Oggi Sandra Marchegiano ha costruito una splendida famiglia, scandita dalla nascita di ben 3 figli: Lorenzo, Louis e Siena. Caterina Balivo non poteva che chiedere se i piccoli di casa fossero a conoscenza di quell’esperienza iconica della mamma e la risposta è tutta da ridere: “Certo che lo sanno, ma non ci credono! Quando mi vedono in tv con quella corona ‘si schiattano di risate’!”.