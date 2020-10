Sandra Milo “A 87 devo lavorare, Azzurra e Ciro disoccupati”/ Devo mantenere i miei figli

Sandra Milo è una vera guerriera e, a 87 anni, non molla e continua a lavorare senza sosta per un solo motivo: riuscire ad aiutare i figli Azzurra e Ciro che sono disoccupati. L’attrice che ha trascorso l’estate in giro per l’Italia lavorando come inviata de La vita in diretta estate insieme all’altra figlia Debora Ergas, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo confessa di non potersi ancora ritirare perchè ha necessità di lavorare per poter aiutare economicamente i suoi figli. “Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati”, ha raccontato Sandra Milo che ha condotto sempre la sua vita mettendo al primo posto l’amore per la famiglia. Per i figli è sempre stata disposta a fare qualsiasi cosa e, a 87 anni, il lavoro non la spaventa pur di dare ai figli ciò di cui hanno bisogno.

SANDRA MILO: “DEVO LAVORARE PER AIUTARE I MIEI FIGLI E IL MIO NIPOTINO FLAVIO”

Perdutamente innamorata dei figli, ma anche del nipotino Flavio di 7 anni che è una delle gioie più grandi della sua vita, Sandra Milo non ha paura del lavoro e ringrazia di essere in salute per poterlo fare. “Ciro ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io – che ho la fortuna di essere in salute – devo lavorare per aiutare loro. E poi se devo fare una cosa non sto lì a riflettere più di tanto: è il pensiero che mi affatica”, ha spiegato ai microfoni di Nuovo. Anche Sandra, come molti personaggi del mondo dello spettacolo, si è improvvisamente ritrovata senza lavoro a causa del Covid. “Mi sono trovata senza lavoro all’improvviso. Avrei dovuto debuttare a Milano con lo spettacolo “Ostriche e caffè americano”, storia di draq queen, un soggetto meraviglioso e molto felliniano. Ma a causa del covid-19 è saltato tutto. Avevo anche un film da girare e non l’ho potuto fare a causa dell’emergenza sanitaria”, ha aggiunto l’attrice che non perde il sorriso e la voglia di combattere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA