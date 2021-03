Sandra Milo/ A Domenica Live la sua versione sul finto malore post vaccino

Sandra Milo è finita nei guai in questi ultimi giorni e così Barbara d’Urso ha deciso di vederci chiaro chiamandola in studio a Domenica Live per farle spiegare le vere motivazioni del suo gesto. Ma cosa ha fatto di così grave la conduttrice e attrice? Una delle icone del cinema italiano ha pensato bene di fingere un malore subito dopo aver fatto il vaccino ed è per questo che è scoppiata la polemica in un momento così delicato. Contro di lei si sono scagliati molti colleghi, a cominciare proprio da Cristiano Malgioglio e così Barbara d’Urso ha deciso di chiederle il perché e darle l’occasione di replicare a tutti coloro che l’hanno attaccata. Lo scherzo è andato in scena a Un Giorno da pecora, programma radiofonico di Radio 1 Rai, quando Sandra Milo, in collegamento telefonico dalla sua abitazione, Sandra Milo ha fatto sapere di essersi sottoposta al richiamo del vaccino, e fingendo quindi il malore: “Stamani ho fatto il secondo vaccino. Sto bene, mi batte un po’ il cuore un po’ più velocemente…”.

Ottavio de Lollis, ex marito Sandra Milo/ "I figli non hanno mai avuto un padre"

Sandra Milo nei guai dopo il finto malore dopo il vaccino, cosa dirà in sua discolpa a Domenica Live?

A quel punto i due conduttori hanno provato un po’ a farla calmare perché magari un po’ in ansia per via delle polemiche degli ultimi giorni ma Sandra Milo è andata avanti con il suo scherzo fino a fingere il malore e lasciando poi tutti in silenzio. E’ Geppi Cucciari che va subito un po’ in crisi chiedendo insistentemente una risposta e pensando subito di chiamare la figlia ma a quel punto l’attrice sorride e rilancia: “Ci siete cascati! Ve l’ho fatta. Sto benissimo. La mia colpa è che non mi passa mai la voglia di ridere”. La prima a dare di matto è stata la conduttrice sarda e che per un attimo ha messo da parte anche la sua educazione: “ Ma brutta deficiente! “. A quel punto è scoppiata la polemica sui social e i siti web e oggi toccherà a Sandra Milo dire la sua mentre Barbara d’Urso proverà a bacchettarla, come al solito.

