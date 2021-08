Sandra Milo al Grande Fratello Vip 6?/ “Non mi dispiacerebbe partecipare”

Sandra Milo, a 88 anni, ha ancora tanta voglia di fare e di sperimentare. L’attrice, dopo la pandemia, torna in scena con lo spettacolo ‘Ostriche e caffè americano’ e, ai microfoni di Armando Sanchez per Novella 2000, racconta la voglia di tuffarsi in nuove avventure professionali. Sempre molto ironica e pronta a mettersi in gioco nonostante una carriera straordinaria alle spalle, Sandra Milo, di fronte ad un invito per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via il prossimo 13 settembre, ammette che sarebbe pronta a dire sì. L’attrice, infatti, non rifiuterebbe la possibilità di trascorrere alcune settimane nella casa di Cinecittà seguendo così le orme della contessa Patrizia De Blanck che, lo scorso anno, a 80 anni, è stata una protagonista indiscussa del reality.

Sandra Milo pronta a partecipare al Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini coglierà al volo l’occasione?

Sandra Milo è una diva assoluta del cinema italiano. Nonostante tutto, però, l’attrice sarebbe pronta a raccontarsi nella casa del Grande Fratello Vip. “Assolutamente sì. Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Al pubblico questo interessa molto”, ha ammesso ai microfoni di Armando Sanchez per Novella 2000. L’attrice, inoltre, è convinta che riuscirebbe ad appassionare il pubblico con la sua storia. “Oggi l’età di un personaggio non conta più. Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni”, ha concluso. Alfonso Signorini prenderà in considerazione l’idea Sandra Milo?

