Sandra Milo, chi ha fatto lo storico scherzo dell’incidente al figlio Ciro?/ “Mai riuscita ad odiarla”

Sandra Milo, chi ha fatto il terribile scherzo sul finto incidente del figlio Ciro De Lollis?

Nel 1990 Sandra Milo fu vittima di un pesante scherzo telefonico durante un suo programma ancora oggi negli annali della storia della tv. Ma chi è stato a farle quel terribile scherzo? In estrema sintesi, mentre conduceva un suo programma ha ricevuto una chiamata, dall’altra parte del telefono una voce femminile la informava che il figlio Ciro De Lollis era rimasto vittima di un terribile incidente stradale ed era stato ricoverato in ospedale. A quel punto urlando il celebre ‘Ciro, Ciro, Ciro…” scappò via dallo studio per raggiungere il figlio.

A distanza di anni si è scoperto chi ha fatto il terribile scherzo a Sandra Milo fingendo che il figlio fosse in fin di vita. La donna per partecipare alla diretta del programma L’amore è una cosa meravigliosa trasmesso da Rai 3 si era presentata con il nome di Maria Ramondio. Ovviamente il nome era falso ma le Forze dell’Ordine riuscirono a risalire alla fonte della telefonata, avvenuta negli uffici dell’Alemagna di Via del Corso a Roma. In quell’ufficio lavoravano 26 donne. Interrogate dalla polizia, però, tutte negarono.

Scherzo su Ciro De Lollis, Sandra Milo sulla colpevole: “Non sono mai riuscita ad odiarla”

Lo scherzo a Sandra Milo fu sicuramente uno dei più cattivi e terribile della storia della tv. Sebbene sia sicuramente uno dei momenti più ‘trash’ ed iconici degli anni ’90 ed alcuni addirittura ipotizzarono che lo scherzo fosse organizzato e finto, Sandra Milo in svariate interviste ha confessato che per lei è stato un vero e proprio choc dal quale si è ripresa anni dopo.

Sulla donna colpevole del perfido scherzo, invece, mai identificata, Sandra Milo non ha speso parole dure o di rabbia. Come riporta il QuotidianodelSud, infatti, ha rivelato: “Ho pensato che quello scherzo fu fatto da una donna che viveva all’oscuro, che mai è riuscita ad affacciarsi alle luci della ribalta e per una vota ha pensato di sentirsi potente, di scombinare l’ordine dello cose. Non sono mai riuscita ad odiarla, ho cercato di capire la sua voglia di essere protagonista per una volta…”

