Sandra Milo choc “Operata più volte per le violenze subite”/ “É umiliante e doloroso”

Sandra Milo apre il proprio cuore al pubblico di Storie Italiane raccontando di aver subito diverse operazioni chirurgiche a causa delle violenze subite in passato. Nella puntata trasmessa il 22 settembre 2020 del programma di Raiuno condotto da Eleonora Daniele, dopo aver ascoltato il racconto di Enrica Bonaccorti che ha svelato di essere stata abusata quando aveva solo 8 anni, Sandra Milo non ha nascosto il dolore che si porta dentro e le ferite mai rimarginate che le ha lasciato una violeza subita anni fa. “E’ estremamente doloroso per una donna, è molto umiliante perché ti senti come un mucchietto di carne senza valore. Io non ho avuto tanto coraggio di dirlo apertamente”, ha raccontato l’attrice con la voce rotta dall’emozione ammettendo di non aver mai avuto il coraggio di raccontare apertamente quanto le è accaduto fino a pochi anni fa.

SANDRA MILO: “PORTO LE TRACCE DELLE VIOLENZE SUBITE”

Ai microfoni di Eleonora Daniele a cui, più volte, ha rilasciato interviste toccanti e profonde, Sandra Milo racconta di portare, ancora oggi, i segni delle violenze subite in passato. “Ancora oggi porto le tracce. Sono stata operata alle orecchie per le violenze subite, poi un orecchio l’ho recuperato… la mascella rotta, il naso e altre cose. Però non è tanto il dolore fisico, è il fatto che qualcuno che dice di amarti ti fa queste cose. E’ difficile capire perché questa violenza che è insita nell’uomo da sempre”, ha raccontato la Milo emozionando i telespettatori di Raiuno. Un racconto che ha toccato profondamente la stessa Sandra Milo ed Eleonora Daniele che, dopo le parole dell’attrice, invita tutte le donne a denunciare e a farsi aiutare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA