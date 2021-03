Sandra Milo choc / “Ricevo foto di ragazzi senza mutande, alcuni sono esagerati”

Alla veneranda età di ottantotto anni, Sandra Milo continua a riscuotere grande consenso tra gli uomini, che le intaserebbero le chat social con proposte di ogni tipo. A rivelarlo, durante la puntata di Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1, è stata proprio l’attrice, che ha svelato di aver ricevuto vere e proprie proposte indecenti: “sui social ho un sacco di pretendenti, che mi scrivono di tutto”. Nessuno avrebbe mai immagino che alcuni utenti si sarebbero potuti spingere così oltre con una signora di ottantotto anni: “La maggior parte delle proposte che non posso ripetere, perché sono davvero osé, delle proposte sessuali molto concrete”, ha detto l’attrice. Proposte che Sandra Milo non sembra reputare serie, come ha affermato durante l’ospitata su Rai Radio1: “Qualcuno parla d’amore ma la maggior parte parlano di sesso, vorrebbero incontrarmi”.

Sandra Milo, quanti pretendenti! “Tutti bei ragazzi, mi mandano foto senza mutande”

La confessione di Sandra Milo ad Un Giorno da Pecora lascia il pubblico esterrefatto, soprattutto quando l’attrice entra nei dettagli delle proposte osé ricevute: “Sono tutti bei ragazzi, palestrati, mi mandano le loro foto. Anche in mutande. E qualcuno anche senza”. Foto molto spinte, dunque, che hanno costretto la Milo a bloccare alcuni utenti: “Alcuni sono proprio esagerati, hanno delle misure impossibili, fuori dal normale. Se ricevo molte foto al giorno? Si, alcuni li ho dovuti bloccare, erano troppo indecorosi”.



