Sandra Milo contro Virginia Raffaele/ “L’imitazione? Addirittura mi veniva da piangere, era tristissima”

In bianco e nero e in finto collegamento da Cinecittà, la finta Sandra Milo interpretata da Virginia Raffaele ci mostra un’imitazione perfetta della nota attrice. Al suo fianco uno spento Polidoro con tanto di margherita gigante all’occhiello. C’è ancora la Dolce Vita, chiede la voce fuori campo. “Certo che c’è ancora, c’è dappertutto, nei fiori, nelle farfalle. In Polidoro”, risponde la finta Milo. La vediamo fuori dallo studio di Cinecittà, pronta a creare ancora la magia. “Federico, Mastroianni, De Sica… quanti ricordi, che bello. Ma non solo quello, anche recitare era molto bello. Che emozione”, dice la finta Milo, “sono ancora emozionata io”. L’attrice non crede però alla voce fuori campo quando scopre che in realtà quegli anni sono già finiti e per dispetto buca il palloncino dell’amico Polidoro.

Sandra Milo, l’imitazione di Virginia Raffaele

La Sandra Milo di Virginia Raffaele ha conquistato il pubblico, ma non la diretta interessata. Lo sketch verrà riproposto a Facciamo che io ero… un’altra volta nella prima serata di oggi, lunedì 25 maggio 2020, su Rai 2. Un momento divertente che tuttavia ha sollevato parecchi dubbi da parte della Milo. Anche se non solo in quell’occasione, ma già nella decisione della comica di riproporre il suo personaggio durante il Festival di Sanremo di tre anni fa. In collegamento con Pomeriggio Cinque, la nota attrice ha puntato il contro la Raffaele, manifestando il proprio disappunto. “L’imitazione di un personaggio ha senso se fai ridere, se sei ironico, spiritoso, se cogli un aspetto del personaggio che imiti che la caratterizza”, ha detto la Milo, “Vedevo ieri sera Crozza, è meraviglioso: ad un certo punto si è levato il naso, la parrucca. Fa le imitazioni, però con leggerezza“. L’artista infatti ha affermato di non essersi divertita affatto nel rivedersi con il volto di Virginia. “Addirittura mi veniva da piangere, era tristissima”, ha sottolineato.

