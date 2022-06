Sandra Milo e Federico Fellini hanno vissuto un’appassionante storia d’amore lunga oltre un decennio. Il loro rapporto è stato però clandestino: all’epoca il grande regista era infatti sposato con Giulietta Masina. Nel corso della puntata di Verissimo Le Storie, in onda sabato 25 giugno su Canale5, Silvia Toffanin ripercorrerà la vita di Sandra Milo, raccontando i momenti salienti, passando poi per i suoi problemi economici e ovviamente la relazione con Fellini. L’attrice, oggi 89enne, è stata attiva al cinema dagli anni Sessanta, recitando in pellicole oggi cult e collaborando coi registi più disparati: oltre a Fellini, anche Antonio Petrangeli, Roberto Rossellini e Dino Risi.

Sandra Milo e Federico Fellini: un amore lungo 17 anni

Sandra Milo e Federico Fellini si conoscono sul set di 8½, e ben presto istaurano una collaborazione artistica e anche sentimentale. L’incontro col regista è cruciale per l’attrice, poiché ne diventa sua musa. Fellini la dirigerà anche in Giulietta degli spiriti. Solo nel 2009, la Milo ha svelato nella trasmissione Porta a Porta di essere stata amante del regista de La dolce vita per ben 17 anni. La loro storia d’amore non è stata per niente facile. “Una storia clandestina, un amore fantastico che aveva sempre escluso problemi perché era solo la bellezza e l’emozione di incontrarsi. Ho pensato: ‘Se quest’amore così fantastico e un po’ irreale, lo trasformo in qualcosa di normale, dove lui può dirmi ‘Che ci hai messo in questo sugo?’ o ‘Spendi troppo’ o ‘Sei ingrassata’, io ci rimango male’,”, così raccontava nel 2019 ospite a Domenica In.

Sandra Milo e Federico Fellini: “Ero innamoratissima, lui…”

Nel 2020, intervistata da Anni Falchi e Beppe Convertini al programma C’è tempo per, Sandra Milo ha svelato ulteriori retroscena sulla sua relazione con Fellini: “All’inizio io ero innamoratissima, mentre a lui piacevo e basta. Avevamo un rapporto bello e intenso e, dopo tanti anni, anche lui si è accorto di amarmi. Quando me l’ha detto ci sono rimasta, forse, anche un po’ male perché ormai mi ero abituata al fatto che lui fosse un grande amore per me”. L’attrice ha quindi spiegato che la storia è finita proprio nel momento in cui il regista aveva deciso di rendere ufficiale la loro unione.

