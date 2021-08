Sandra Milo e la malattia del figlio Ciro “Voleva morire”/ “Per me era devastante”

Sandra Milo ha spesso raccontato del rapporto con suo figlio Ciro in TV. Di recente la celebre attrice, che potrebbe fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip a settembre, è tornata a parlare di lui nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. È qui che ha ricordato un periodo molto difficile, durante il quale Cilo combatteva contro un terribile disturbo.

La Milo ha infatti raccontato che suo figlio Ciro soffriva di cefalee a grappolo e che, per il dolore, non ne poteva più di vivere. “Lui desiderava morire”, ha ricordato la Milo nel corso dell’intervista, aggiungendo che nel periodo in cui accusava questi dolori, non c’era alcuna cura per questa patologia. Ovviamente, vedere il proprio figlio in queste condizioni per una madre è davvero drammatico.

Sandra Milo e il ricordo della malattia del figlio Ciro

Nel corso dell’intervista, Sandra Milo ha infatti raccontato che “Per una madre vedere un figlio così disperato era devastante”, ha ricordato, svelando che in quel periodo così complicato si è affidata spesso alla preghiera. Per la Milo è stata proprio questa la parte determinante nella guarigione di suo figlio: l’essersi affidata a Dio. Poco dopo, suo figlio Ciro ha infatti smesso di avere dolori lancinanti dovuti alla patologia.

L’attrice ha spesso raccontato di essere molto credente e, nel corso della chiacchierata, ha ricordato uno dei momenti più importanti per lei, la prima comunione: “Fu una giornata indimenticabile. anche per il dolore che provai”, questo a causa delle scarpe molto strette che indossava. La sua famiglia, infatti, non era benestante e non poteva permettersele. Oggi tutto quel dolore è però soltanto un ricordo.

