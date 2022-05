Sandra Milo, ex mariti/ Cesare Rodighiero, Moris Ergas e Ottavio De Lollis…

Le storie d’amore di Sandra Milo sono spesso finite al centro delle copertine dei principali settimanali di gossip, ma chi sono i tre ex mariti dell’attrice? Risposta semplice: Cesare Rodighiero, Moris Ergas e Ottavio De Lollis. Il primo matrimonio della diva risale quando lei era giovanissima, all’età di appena 15 anni: lo sposo fu il celebre marchese, ma l’amore non durò molto…

Come spesso raccontato anche dalla stessa Sandra Milo, il matrimonio con Cesare Rodighiero finì dopo sole tre settimane. Una storia nata impetuosamente, all’improvviso, ma la miccia è sfumata pressoché subito, dopo 21 giorni. A distruggere l’armonia tra i due coniugi è stata la morte del figlio neonato: il piccolo, infatti, perse la vita a causa del parto prematuro. Non sono mancati i momenti delicati e di paura per la diva, che tempo ha rivelato che il marchese provò addirittura ad ucciderla con un colpo di pistola, fortunatamente senza successo.

GLI EX MARITI DI SANDRA MILO: TUTTI I SUOI AMORI

Terminato l’amore con Cesare Rodighiero, Sandra Milo si gettò alla ricerca di una nuova relazione e incontrò dopo qualche anno Moris Ergas. La storia con il celebre produttore greco è stata una delle più importanti della sua vita: un matrimonio lungo e felice, considerando che la coppia è rimasta insieme per quindici lunghi anni. Ma non solo: dal loro amore è nata anche la figlia Deborah Ergas, oggi affermata giornalista.

Molti anni dopo, invece, Sandra Milo ha incontrato un altro uomo fondamentale per la sua vita. Parliamo di Ottavio De Lollis. Un grande sentimento tra i due che ha consentito la nascita dei figli Ciro e Azzurra. Proprio in quel periodo la diva decise di lasciare il mondo del cinema e dello spettacolo. Purtroppo, però, qualcosa si incrinò, come rivelato dalla stessa interprete in svariate occasioni: “Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere e non so nemmeno dove abita”. Un dolore enorme, come confidato dalla diretta interessata: “È difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini”.

