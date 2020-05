Sandra Milo: “farò lo sciopero della fame”/ “Bisogna salvare gli artisti disperati”

Pubblicità

Sandra Milo è pronta anche a fare lo sciopero della fame per salvaguardare i diritti degli artisti che, a causa dell’emergenza coronavirus, si ritrovano senza lavoro. L’attrice, diva del cinema italiano, lancia un appello per aiutare tutti quegli artisti preoccupati dalla propria situazione economica. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ai microfoni della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Sandra Milo lancia un appello al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affinchè aiuti gli artisti. “Faccio un annuncio: da domattina comincio lo sciopero della fame, per difendere tanta gente disperata, che ha fame. Vogliamo che il governo riceva una delegazione di noi artisti e lavoratori autonomi”, ha detto Sandra Milo sperando di ricevere una risposta dal Governo.

Pubblicità

SANDRA MILO: “VOGLIO INCONTRARE CONTE. VOGLIO FARGLI DELLE PROPOSTE PER LA DIFESA DEGLI ARTISTI”

Sandra Milo, come rappresentate di un movimento nazionale in difesa degli artisti e degli autonomi con partita iva, chiede di poter incontrare il Premier Conte per mostrargli delle proposte che considera importanti per la difesa dei diritti delle persone che rappresenta. “Voglio ringraziare Conte ed il governo per quanto fatto durante per arginare questa pandemia, ma ora necessario che salvino gli artisti dalla fame. Io sono la responsabile nazionale di un movimento politico e culturale di artisti di autonomi e partite iva – ha detto l’attrice a Rai Radio1 – e voglio chiedere a Conte se riceve una nostra delegazione per fargli delle proposte in difesa di tutti gli artisti e degli autonomi”. Sull’apertura di cinema e teatri che potranno riaccogliere gli spettatori dal 15 giugno, la Milo, infine, si dice d’accordo “perché c’è una tale disperazione in giro, anche se non se ne parla”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA