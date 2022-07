Sandra Milo/ “Federico Fellini è stato l’amore della mia vita”

“Una donna o una ragazza è incompleta fino a quando non incontra la maternità. In quel momento diventi un universo diverso. E’ il miracolo della creatura che porti in te, alla quale dai vita. Diventi diversa, diventi protettiva. Acquisisci una forza che non pensavi di avere, ma che tutte le donne hanno”: così Sandra Milo nella lunga intervista rilasciata a Estate in diretta.

La diva si è raccontata a tutto tondo, parlando anche della sua grande attività sui social network, con molti follower giovani: “Penso che questa sia una generazione molto sfortunata. Sono molto soli, non hanno modelli ai quali rifarsi. E’ una situazione disperante. Hanno un presente quasi inesistente e un futuro che non si sa. Non è una generazione fortunata. Vorrei che gli anziani aiutassero i giovani a crescere. L’adolescenza è un’età molto difficile, la vita fa anche un po’ paura”.

SANDRA MILO: “FELLINI L’AMORE DELLA MIA VITA”

Dopo una battuta sulla complicità femminile – “La rivalità c’era quando ero giovane io, non c’era solidarietà tra le donne. Questa cosa è cambiata, le donne hanno conquistato forza, non sono più rivali” – Sandra Milo ha ricordato il suo matrimonio da giovanissima con Cesare Rodighiero: “Cercavo una presenza maschile. Quando ho conosciuto Cesare, lui aveva 9 anni in più di me. Mia madre era innamoratissimo di lui, ma lui era bello e le donne se lo contendevano (ride, ndr)“. Tanti gli artisti con cui ha collaborato, a partire da Alberto Sordi: “Non mi ero trovata molto bene con lui. Era molto sicuro di sé, a volte il successo travolge le persone. Era la mia prima esperienza, ero completamente fuori…”. Grandi elogi, invece, per Marcello Mastroianni: “Era una persona straordinaria. Era intelligente, buono, sensibile, colto. Era davvero fantastico”. Poi, il grande amore di Sandra Milo per Federico Fellini: “Lui è stato, è e sarà sempre l’amore della mia vita. E’ stato un amore molto più forte di me, che non riuscivo a controllare e che non volevo nemmeno controllare. Sono convinta di avere vissuto una storia magnifica. Lo sento ancora vicino, a volte ci parlo e ci litigo (ride, ndr). Lui era sposato, io ero molto amica di Giulietta Masina, era bellissimo stare con lei”.

