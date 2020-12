Sandra Milo: “Fidanzata con un uomo di 50 anni”/ “Mi ha regalato un anello grosso…”

Si parla di Sandra Milo nel salotto di Pomeriggio 5 con la diretta interessata. Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere il suo calendario senza veli che in studio da Barbara D’Urso scatena grandi apprezzamenti, dalla conduttrice come dagli ospiti. C’è però chi come Roberta Beta, pur apprezzandone gli scatti, trova che una posa in particolare, che mostra la Milo sul letto coperta solo da un lenzuolo, e a gambe aperte, sia “sgraziata” e, per questo, poco gradevole. A difendere Sandra Milo è però proprio Barbara D’Urso che si chiede “Perché una foto così, una ragazza di 25 anni o 45 su Instagram la può fare e una di questa età no?” In merito alle foto senza veli, la Milo tiene inoltre a sottolineare che “Non sono state ritoccate!”

Sandra Milo fidanzata con un uomo di 50 anni: “Un’amicizia amorosa…”

L’argomento si sposta poi sull’amore. Barbara D’Urso chiede a Sandra Milo se attualmente sia fidanzata. Lei tentenna e si trattiene dal dirlo poi, però confessa di avere una persona speciale nel suo cuore. “Non condivido con lui l’intimità ma ho un’amicizia amorosa… – precisa subito – l‘amore è soprattutto sentimento, lui mi dice delle cose bellissime, mi manda dei messaggi stupendi…”. I presenti sono sorpresi da questa dichiarazione ma, a lasciare senza parole, è l’età dell’uomo: “Lui ha 50 anni!” Quindi ben 37 meno della Milo che ne ha, quindi, 87. Insomma, un bel colpo di scena a Pomeriggio 5!



