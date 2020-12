Sandra Milo “Ho aiutato mia madre Marie Greco a morire”/ “Soffriva, era malata e..”

Sandra Milo è sicuramente una donna che ha sofferto tanto in passato, una donna sempre con il sorriso e molto ironica, ma che nasconde bene sofferenze e drammi come spesso accade nelle persone di un certo spessore. A Oggi è un altro giorno l’attrice tornerà a raccontarsi oggi pomeriggio e in molti sono convinti che tra gli argomenti non potrà non esserci l’amata madre, Marie Greco, la donna che l’ha messa al mondo e la stessa che ad un certo punto le ha chiesto di aiutarla a morire. In tempi non sospetti proprio l’attrice ha raccontato il suo dramma che risale ai primi anni Sessanta: “Stavo girando Otto e mezzo con Federico Fellini è lei, già malata, si era aggravata, soffriva moltissimo. Io, che nel frattempo aspettavo mia figlia Deborah, quando tornavo dal set, passavo le notti accanto a lei, che non poteva né mangiare né bere. E mi chiedeva il perché di tanta sofferenza e di tanto dolore”.

Sandra Milo “Ho aiutato mia madre Marie Greco a morire”

Fu allora che lei, consumata dal dolore, ha chiesto a Sandra Milo di aiutarla a porre via a questa sua sofferenza aiutandola a morire: “Si stava consumando con un dolore immenso e senza fine. Così, mi chiese di aiutarla a morire dicendomi ‘tu sai che io, per te, lo farei’. Io avrei voluto soltanto che vivesse nonostante il dolore, ma non era giusto che un essere umano vivesse così, senza speranza di guarire, e allora l’ho aiutata. Ed è stato terribile”. Inutile dire che per un bel po’ ha pensato a questo gesto dicendosi a volte convinta di averlo fatto ma di non essere certa di aver agito con pietà o simili ma sicuramente questo è il dilemma etico che una questione del genere continua a generare e che lei racchiude in una frase sibillina: “La gente deve poter morire con dignità”.



