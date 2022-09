Sandra Milo “Ho fatto cose orrende nella mia vita”/ “Ho provato a uccidere una…”

SANDRA MILO, ‘IO STREGA-BAMBINA COME LE DONNE: HO FATTO COSE ORRENDE”

Lunga e interessante intervista concessa dalla sempreverde Sandra Milo che, alla soglia dei 90 anni (li compirà a marzo 2023) si racconta a “La 27esima Ora”, il blog al femminile del Corriere della Sera. E tra aneddoti e alcune confessioni sorprendenti, l’attrice musa del grande Federico Fellini, oltre che cantante e conduttrice televisiva originaria di Tunisi, ha aperto lo scrigno dei ricordi concedendosi anche una finestra sul futuro e sui suoi prossimi impegni: l’infaticabile Salvatrice Elena Greco, infatti, sta già lavorando alla sua autobiografia intitolate emblematicamente “La strega bambina” e scritta a… sole due mani, come oramai non si usa più. “Un atto di coraggio per noi donne, un po’ bambine e un po’ sante”.

Sandra Milo choc: "Ho avuto amori violenti"/ "Sul mio corpo porto ancora le ferite…"

Ma come mai questo titolo? Nell’intervista concessa al blog rosa del Corriere, Sandra Milo spiega che la scelta del nome da dare all’autobiografia nasce dalla consapevolezza di aver fatto “cose orrende” nella sua vita: “Tutti noi facciamo almeno una volta nella vita cose di cui ci vergogniamo e ne portiamo il peso” ammette la diretta interessata, secondo cui ancora una volta saranno le donne a salvare il mondo anche il difficile contesto contemporaneo. E cosa la rende felice oggi? “Il sesso no, non lo pratico perché non ho tempo: ma il sesso senza amore non è che mi interessi molto” risponde decisa la Milo che comunque si dice aperta a incontrare un nuovo amore: “Io l’arte amorosa spirituale la vivo ancora molto bene, ho amato e amo intensamente Federico Fellini, e per me è come se ci fosse ancora”.

Sandra Milo/ "Federico Fellini è stato l'amore della mia vita"

SANDRA MILO, “IL MIO PURO PER FELLINI: E QUEL MALINTESO CON GIULIETTA PER…”

E a proposito del regista romagnolo, Sandra Milo torna al periodo in cui Fellini stava per lasciare la sua Giulietta per stare con lei: “Ho avuto paura che potesse rimpiangerla, poi ho avuto paura del quotidiano che svilisce un po’…” dice spiegando come mai non si è mai pentita di non aver mai ricambiato quel sentimento. “Con Giulietta siamo state molto amiche (…) diceva ‘la mia sorellina’: poi un giornale pubblicò delle dichiarazioni che non avevo mai fatto, e cioè che mi consideravo la vera musa di Fellini, e lei si offese”. Da qui l’allontanamento per un periodo dalla coppia e la reazione della Milo a questo duro colpo.

CIRO E AZZURRA, FIGLI DI SANDRA MILO/ "Mia figlia era morta ma una suora l'ha riportata in vita"

Oramai il rapporto di “grande amicizia” con loro due era perso, anche se i rapporti rimasero cordiali e lei lavorò sul set di ‘Giulietta degli spiriti’ ma senza ricevere il saluto di Federico e Giulietta. “Allora cominciai a fare dei dispetti: civettavo con tutti gli uomini della troupe, ero sempre mezza nuda (…) finché Federico mi disse ‘La vuoi smettere? Fai compagnia a Giuliettina che è triste’ (…) e poi ho fatto pace con loro”. Tornando al presente la Milo accenna anche all’autobiografia di cui sopra e a un nuovo viaggio assieme a Orietta Berti e Mara Maionchi (ma niente GF Vip, nonostante le avances di Alfonso Signorini), poi confessa, da vera ‘strega bambina’, la cosa più orrenda che ha fatto: “Ho tentato di uccidere una persona: era autodifesa, ma comunque difesa estrema. Io resto sempre contraria alla violenza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA