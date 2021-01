Sandra Milo/ “Ho lottato duramente per affermarmi contro ogni pregiudizio”

Sandra Milo è tra gli ospiti di Domenica In da Mara Venier. L’attrice sarà in collegamento nello spazio dedicato alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per il 2021. Uno dei momenti più attesi del programma che vedrà partecipare anche la bellissima attrice che recentemente è stata protagonista di un servizio fotografico molto acclamato e criticato. La Milo, infatti, all’età di 87 anni ha accettato di mostrarsi senza veli sulla cover del magazine Flewid E. dividendo però il pubblico. Da un lato c’è chi ha apprezzato il gesto dell’attrice che, nonostante l’età, si è messa in gioco stuzzicando l’obiettivo e mostrando tutta la sua grazia e bellezza. Dall’altro lato però c’è chi ha criticato la scelta della Milo parlando di foto ritoccate a photoshop.

L’attrice con il suo solito piglio ironico ha deciso di replicare alle accuse con un scatto publicato su Instagram accompagnato da una lunga didascalia. “È bello dormire avvolta in vesti bianche dopo aver assunto una posa plastica che i maligni hanno erroneamente creduto fosse un fotomontaggio” le parole dell’attrice che ha proseguito dicendo – “Grace Jones disse che l’unica forma d’identità a cui rimane fedele è il mutamento. Sposo questa filosofia. Nella vita bisogna sapersi adattare ai cambiamenti per sopravvivere a tutto. A volte mi ha ferita essere giudicata, in quanto donna, per una che non sapeva invecchiare”.

Sandra Milo hot a 87 anni: “Questa sono e questa resto”

Non solo, Sandra Milo ha poi aggiunto rivolgendosi agli haters: “purtroppo quando si esce dall’area della sensualizzazione riservata alla gioventù non si diventa più niente per alcuni e si viene considerate ridicole ma ogni età ha la sua bellezza», ha ribadito, sottolineando quanta disparità di trattamento vi sia tra gli uomini e le donne”. Non è mancato poi un messaggio indirizzato al pubblico maschile: “agli uomini viene sempre o quasi concesso il grande privilegio dell’autorevolezza e certe critiche vengono loro risparmiate. Io ho lottato duramente per affermarmi contro ogni pregiudizio, mi sono conquistata ogni singola cosa a caro prezzo, ho rivendicato il diritto di essere me stessa nel bene e nel male ma quando ricevo i complimenti dalle donne (che spesso sono le prime nemiche di sé stesse) come quelli ascoltati dalla mia amica Sabrina Impacciatore mi rendo conto di aver fatto un buon lavoro. E i miei detrattori si mettano l’anima in pace! Questa sono e questa resto”.



