SANDRA MILO/ “Federico Fellini voleva sposarmi, ma…” (Vieni da me)

Sandra Milo si è raccontata senza filtri nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me. L’attrice si è chiesta se ha commesso errori come madre: «Io ho cercato di comportarmi al meglio, come tutte le madri, ma probabilmente sì: non me ne sono accorta, ma anche se ne ho fatti è tale l’amore che ho per i miei figli che probabilmente sono perdonabile. Per me la felicità delle persone che amo è molto più importante della mia». Poi sul grande amore con Federico Fellini: «Esiste un grande amore senza passione? Quando c’è un grande amore c’è una grande passione. Ogni volta che lo vedo in fotografia mi commuovo come se fosse presente, perché l’ho amato e lo amo ancora tantissimo. Ha suscitato in me un amore intenso e forte. Lui voleva sposarmi ad un certo punto, voleva vivere con me e passare il resto della sua vita con me, ma non ho voluto: avevo paura che la vita quotidiana trasformasse questo grande amore in qualcos’altro. E’ stato un amore straordinario, senza mai un litigio». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

SANDRA MILO E LE IMITAZIONI DI VIRGINIA RAFFAELE

Sandra Milo a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me. Intervenuta nel salotto di Caterina Balivo, la celebre attrice si è soffermata sulla sua reazione all’imitazione Virginia Raffaele: «Non mi ha sconvolto, ha sconvolto le mie figlie: l’hanno trovata offensiva per una donna della mia età. Ciò che non mi piace di Virginia è che fa queste imitazioni su donne fantastiche, che hanno una carriera e che valgono. Alla fine servirebbe un applauso per ciò che hanno fatto queste donne nella vita. A me dispiace, perché facciamo tanta fatica a fare carriera…». Poi sul perchè sceglie sempre degli uomini più giovani di lei: «Perché devo stare con quelli più vecchi di me che già di anni ne ho tanti (ride, ndr)».

SANDRA MILO A VIENI DA ME

Sandra Milo ha poi parlato del rapporto con Alessandro Rorato, fidanzato/non fidanzato: «E’ un ragazzo meraviglioso. E’ un’amicizia amorosa, è un amore che ha dei limiti: io sto molto bene con lui. Mi piace così: ci telefoniamo la mattina, ci diamo quelle piccole attenzioni che forse gli uomini non hanno più per le donne». Una battuta sul suo ex compagno Franco: «Siamo stati fidanzati per qualche anno, ci volevamo un bene sposato e stavamo anche per sposarci. Ancora oggi ci sentiamo sempre, ci telefoniamo ogni mattina». Infine, se sente la mancanza dei fasti del passato: «Il futuro è adesso, vivo ogni momento della mia giornata, ogni occasione».



© RIPRODUZIONE RISERVATA