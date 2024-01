Sandra Milo, il ricordo commovente di Orietta Berti: “Cosa accadeva sul set”/ “Ho il magone se penso…”

Sandra Milo, il retroscena di Orietta Berti

Nel giorno dei funerali di Sandra Milo spuntano grandi ricordi riguardo alla compianta attrice. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha dedicato uno speciale servizio alla diva del cinema, che è stata ricordata dalle colleghe che hanno condiviso con lei una delle ultime esperienza rilevanti, l’avventura nel programma Quelle brave ragazze. A prendere la parola su Sandra Milo è stata Orietta Berti, con la cantante che ha ricordato alcuni dei momenti trascorsi al fianco dell’amica: “La sua telefonata arrivava sempre. Comincia con quella risatina leggera. Ora mi viene il magone a pensare che Sandra non mi chiamerà più” ha rivelato la Berti tra le pagine della rivista. “So che è andata via con i suoi figli che la tenevano per mano, se lo è meritata un finale pieno di amore” ha detto ancora la cantante.

La morte di Sandra Milo ha lasciato un nuovo incolmabile in Orietta, che ha ricordato anche alcuni avvenimenti professionali: “Lei era sempre la prima al trucco, indossava abiti di seta, sensuali. Sempre i tacchi a spillo, a volte dovevamo aiutarla quando rimaneva incastrata tra i sanpietrini” ha scherzato la Berti sulla Milo.

Amici e colleghi ricordano Sandra Milo

Nelle ultime ore sono stati in tantissimi a raccontare la diva Sandra Milo, nel giorno dei suoi funerali che si sono tenuti alla Chiesa degli Artisti a Roma. Non è mancato tra i vari omaggi quello di Alberto Matano, uno dei pochi ad essere a conoscenza delle condizioni di Sandra Milo nelle ultime settimane. “Le volevo bene e lei voleva bene a me. Era una donna gentile, generosa, molto presente nell’amicizia. Ogni tanto mi telefonava e mi diceva ‘e’ da tanto che non ci sentiamo, volevo dirti che ti voglio bene. E noi siamo qua perché le vogliamo molto bene” ha detto il conduttore di La vita in diretta.

Tra le colonne di Chi, invece, Mara Maionchi si è così espressa in ricordo di Sandra Milo: “E’ una donna irripetibile. Sandra era colta e molto affascinante. Era irripetibile anche nel modo in cui affrontava la vita, era sempre serena anche se aveva tanti problemi”ha detto la produttrice discografica riguardo al rapporto con l’amica e compianta Sandra Milo. Un omaggio speso anche da Marisa Laurito: “Pensavo che fosse eterna, aveva una vitalità e una leggerezza assoluta nonostante avesse i piedi ben saldati a terra”.











