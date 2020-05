Sandra Milo incatenata davanti a Palazzo Chigi/ Ricevuta da Conte: “Grande uomo”

Pubblicità

Sandra Mila incatenata davanti a Palazzo Chigi: attrice in protesta a favore degli autonomi del mondo dello spettacolo. La Milo qualche giorno fa ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la mancanza di aiuti al mondo dello spettacolo ed oggi ha deciso di passare “alle maniere forti”: 2 ore in catene sotto il sole cocente per chiedere di parlare con il premier Giuseppe Conte, che poi l’ha ricevuta. Ecco il racconto dell’inviato de La vita in diretta: «Siamo stati tutti partecipi di questa giornata della Milo. Ad un certo punto non trovava la chiave, minuti di panico, ma poi la chiave è stata trovata: il rischio era che entrasse a Palazzo Chigi con catene al seguito. Venerdì ha iniziato uno sciopero della fame interrotto grazie all’intercessione del premier, l’attrice si aspettava una telefonata lunedì che però non è arrivata. Per questo motivo ha deciso di venire qui e incatenarsi».

Pubblicità

SANDRA MILA INCATENATA DAVANTI A PALAZZO CHIGI: COS’É SUCCESSO

L’inviato de La vita in diretta ha messo in risalto che Sandra Milo non ha fatto alcun passo indietro prima di essere ricevuta da Giuseppe Conte: più volte la sicurezza di Palazzo Chigi le ha chiesto se volesse dell’acqua o qualcos’altro, ma l’attrice imperterrita ha chiesto unicamente di essere ricevuta dal presidente del Consiglio. L’incontro tra i due è durato ben 45 minuti e la Milo si è espressa così ai microfoni dei giornalisti presenti a Palazzo Chigi: «Conte è un politico di grandissima qualità, è un politico d’altri tempi, alla Pietro Nenni, ci ascolti. Noi chiediamo di essere ascoltati con grande civiltà».



© RIPRODUZIONE RISERVATA