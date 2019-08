SANDRA MILO INCIDENTE A IO E TE/ “Mi fa male l’orecchio. E Diaco ha battuto la testa”

È successo praticamente di tutto oggi a “Io e te” a causa dell’incidente di Sandra Milo. L’attrice ha ammesso di avere seri problemi di udito a causa della perlina che le è caduta nell’orecchio, infatti faticava a comprendere le dichiarazioni dei suoi interlocutori, da Pierluigi Diaco a Valeria Graci. In ogni caso ha raccontato meglio cosa le è successo: «Stavo a letto, mi si è rotto l’orecchino e la perlina mi è caduta dentro l’orecchio». Poi rivela che anche il conduttore è stato vittima di un incidente: è caduto dalla sedia in camerino, battendo la testa. «Mi sono seduto e questa testa ha colpito il lavandino. Mi sono fatto un po’ male, ma sono vivo», ha rassicurato Diaco. Ma Sandra Milo ci ha scherzato su: «Andiamo insieme al pronto soccorso, così ti fai controllare la testa». In questo simpatico siparietto si è poi inserita Valeria Graci con una battuta che ha fatto scoppiare a ridere tutte le persone in studio. In quel momento stava parlando una signora che è solita fare delle creazioni all’uncinetto. «Se me lo date provo a togliere la perlina dall’orecchio». E via con le risate. (agg. di Silvana Palazzo)

SANDRA MILO, INCIDENTE A IO E TE: “MI È CADUTA UNA PERLA NELL’ORECCHIO”

Piccolo incidente per Sandra Milo, che ha avuto qualche difficoltà oggi a “Io e te”. Il retroscena è stato rivelato da Pierluigi Diaco in apertura di puntata, prima di accogliere in studio Stefania Sandrelli. «Non so come abbia fatto, ma Sandra ha perso una perlina del suo orecchino all’interno del suo orecchio», ha spiegato il conduttore. E poi ha scherzato: «Quindi non so quanto ascolterà oggi». Diaco si è poi sincerato delle condizioni dell’attrice: «Ma poi mi fa male, volevo andare al pronto soccorso. Era un orecchino che si è rotto…». Allora il conduttore ha tirato fuori una freddura: «Ma lei è una perla di saggezza…». La regina della televisione anni Ottanta ha rassicurato il pubblico, ma ammesso che voleva andare in ospedale. Però ha desistito per una ragione ben precisa. «Sapete… Le attese sono lunghe». Ma Sandra Milo ha proseguito la diretta senza problemi…

SANDRA MILO, I PROBLEMI ALL’UDITO E QUELLI FINANZIARI

Un piccolo problema per la compagna di avventura di Pierluigi Diaco a “Io e te”. Sandra Milo, che prende parte con lui ad ogni puntata insieme a Valeria Graci, ha problemi ad un orecchio oggi. Nonostante ciò, ha condotto senza problemi la sua rubrica, la cosiddetta posta del cuore, in cui legge le lettere che gli inviano i telespettatori, fornendo i suoi saggi consigli. Nei giorni scorsi invece ha parlato di altri problemi, quelli economici. L’attrice ha rassicurato i suoi fan attraverso l’intervista rilasciata a In famiglia, spiegando che tutto è in corso di risoluzione. «Finalmente ho trovato un commercialista meraviglioso, che sta mettendo le cose a posto. Adesso posso lavorare e guadagnare, prima avevo tutto bloccato. Ora sono più tranquilla». Ecco, ora ha ritrovato la serenità finanziaria, ma Sandra Milo ora deve occuparsi di questa perlina che le è finita nell’orecchio…



