Sandra Milo/ La trasformazione in poetessa dell’icona sexy d’Italia (S’è fatta notte)

Da attrice e conduttrice a poetessa: Sandra Milo sembra aver ritrovato una nuova dimensione. Lo scorso settembre ha pubblicato la sua raccolta di poesie con la Morellini Editore, dal titolo Il corpo e l’anima, in cui fa luce sull’amore, sulla bellezza, sull’assenza di barriere e condizionamenti di qualunque tipo. Non manca il ricordo a Federico Fellini, di cui è stata musa indiscussa e persino amante. Un amore passionale e viscerale che non si è spento nemmeno alla morte del grande regista, nato quasi 100 anni fa. Ne L’allegria dell’amore, scrive infatti “Ma non temere amore mio/ io ti cercherò sempre/ e un giorno/ da un’altalena di fiori/ salterò fra le tue braccia”. La passione per la poesia però non è nata di recente, ma da diverso tempo. “Le buttavo via, le regalavo, le dimenticavo in qualche cassetto”, confessa a La Città di Salerno. Poi un’amica la convince a condividere le sue idee con gli editori e da lì parte il progetto. “Ho un rapporto molto intenso con l’amore che ha dato un senso alla mia vita e l’ha riempita di significato”, dice ancora parlando del suo rapporto con gli affari di cuore. Non si parla però solo di sentimenti verso gli uomini, ma ad ampio raggio. Anche per le piante o per i piccoli fatti della vita. “Federico da anni mi fa compagnia, mi conforta e sento molto la sua presenza anche fisica”, dice ancora parlando di Fellini e dell’abitudine di dormire con la sua fotografia al di sotto del cuscino.

Sandra Milo, S’è fatta notte: il fascino e le tentazioni

Il fascino e le tentazioni hanno spesso sussurrato all’orecchio di Sandra Milo. Non si è mai ritenuta infedele, quanto attenta a quell’istinto che l’ha spinta di volta in volta verso tutti coloro che l’attraevano. Ancora adesso non ha smesso di parlare all’amore, anche grazie alla vicinanza del fidanzato Alessandro Rodato. “La nostra è un’amicizia amorosa, più di un’amicizia, ma non proprio un fidanzamento”, dice a Storie Italiane poco tempo fa. L’attenzione del pubblico però è tutta diretta verso quell’anello che Sandra portava al dito in puntata e che faceva presagire possibili fiori d’arancio. In collegamento telefonico, Rorato però ha ridimensionato tutto. “Mi trovo in difficoltà, sono un po’ timido e mi è difficile rispondere a tutte le domande”, ha detto evitando ancora una volta di rispondere alle domande incalzanti della conduttrice. Sandra Milo sarà ospite di S’è fatta notte nella puntata di oggi, lunedì 7 ottobre 2019, come sempre su Rai 1.

Parlerà anche di questo nuovo flirt? “Con lui non facciamo progetti. Il futuro è adesso”, ha sottolineato a Eleonora Daniele in una precedente occasione, giustificando così la volontà di Rorato di non dare nulla per scontato.

