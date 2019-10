Sandra Milo/ L’anello regalato dal compagno Alessandro Rodato: “Un gesto d’amore”

Sandra Milo a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a La vita in diretta. Dalla vita privata alle nuove esperienze sul piccolo schermo, l’attrice e conduttrice televisiva si è raccontata senza filtri ad Alberto Matano: «E’ fantastico stupire e meravigliare tutti a 86 anni», parlando del ruolo rivestito nel programma tv “Io e te” condotto da Pierluigi Diaco. E spuntano delle curiosità sulla nota interprete, basti pensare che ha una patente per i mezzi pesanti: «Ci sono periodi in cui non si fa proprio niente, io non riesco però a stare senza fare niente!». Poi una battuta sulla relazione con Alessandro Rodato: «Non è un amore tradizionale: è una forma di amicizia straordinaria, bellissima. Parlare d’amore sarebbe eccessivo alla mia età. Lui è fantastico, mi chiama tutte le mattine, mi dà la buonanotte».

SANDRA MILO: “L’AMORE PRENDE ALTRE DIMENSIONI”

Prosegue Sandra Milo, parlando dell’amore con l’uomo, che ha 37 anni in meno di lei: «La vita è fatta di un cambiamento continuo, anche i sentimenti prendono un’altra dimensione: i tempi della passione credo siano finiti, ci sono quelli dell’amore, dell’amicizia, della solidarietà». Una battuta sull’anello regalatole dal compagno: «Quando un uomo spende denaro che si è guadagnato con fatica, è un segnale d’amore». La Milo è poi tornata sull’imitazione di Virginia Raffaele, che scatenò un vero e proprio putiferio: «Le mie figlie si sono molto risentite, si sono offese. In un certo senso anche io. Lei è una grande professionista, lei ha fatto delle parodie molto feroci ma non ha reso omaggio a queste donne». Presente in studio anche la figlia Debora, che l’ha omaggiata così: «Lei è una mamma che ha un grandissimo rispetto della libertà dei figli, ci ha abituato a lottare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA