SANDRA MILO/ L’esordio al cinema e l’amore segreto con Fellini (ItaliaSì)

L’esordio al cinema per Sandra Milo avviene a metà degli anni Cinquanta, quando viene scelta per affiancare Alberto Sordi nel film Lo scapolo di Antonio Pietrangeli. Il successo è immediato: gli italiani apprezzano le forme di Sandra e quella voce infantile che alcuni anni dopo le permetterà di lavorare con Roberto Rossellini per il film Il generale Della Rovere, con protagonista Vittorio De Sica. Il merito è di Moris Ergas, il produttore greco che poco tempo dopo diventerà suo marito, un ruolo che le aprirà in via definitiva le porte del grande schermo. Nel ’60, la Milo infatti ritorna sotto la guida di Pietrangeli per il film Adua e le compagne e poi per il successivo Fantasmi a Roma, che permetterà all’attrice di lavorare con Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman e Eduardo De Filippo. Sarà al fianco di quest’ultimo anche due anni più tardi, quando l’attrice viene scelta da Sergio Corbucci per il suo Il giorno più corto, ma sarà Federico Fellini a consacrarla definitivamente come attrice vincente grazie a 8 e 1/2 e Giulietta degli spiriti, pellicole che le regaleranno il Nastro d’Argento.

SANDRA MILO, LE STORIE D’AMORE

La sua popolarità raggiunge le stelle e Studio Uno la sceglie come conduttrice di cinque puntate, cosa che le darà modo di rimanere in Rai come presentatrice. Grazie alla sua personalità ingenua, risulterà vincente anche nel successivo show Piccoli fans, dedicato ai bambini e che la vedrà alla guida fino alla fine degli anni Ottanta, due anni prima della sua scelta di accettare un contratto con Fininvest e raccogliere il testimone di Enrica Bonaccorti per il quiz show Cari genitori. La vita di Sandra Milo è ricca di amori: il suo rapporto con i sentimenti inizia in giovanissima età, quando l’attrice si ritrova sposa del Marchese Cesare Rodighiero a soli 15 anni. Il loro matrimonio però durerà solo 21 giorni, molto pochi rispetto agli 11 anni trascorsi con il produttore Moris Ergas, da cui avrà la prima figlia Deborah Ergas. Anche questo però diventerà un amore spezzato e la Mila volterà pagina con Ottavio De Lollis, che le permetterà di essere di nuovo moglie e madre. Dalla loro unione nasceranno infatti i figli Ciro e Maria Azzurra e la Milo sceglierà di abbandonare il grande schermo per vivere una vita da mamma. Al tempo stesso però coltiva anche una relazione segreta con Federico Fellini che durerà 17 anni, prima che negli anni Ottanta Sandra trovi in Bettino Craxi un nuovo pigmalione.

IL RICORSO ALLA CHIRURGIA ESTETICA

Oggi, sabato 29 febbraio 2020, Sandra Milo sarà ospite di ItaliaSì per parlare della sua vita e carriera. Forse il discorso ruoterà anche sul suo rapporto con la chirurgia estetica, a cui ha scelto di rivolgersi una volta raggiunti i 50 anni. “Avevo paura di invecchiare”, ha detto al Maurizio Costanzo Show, “a quei tempi tutte negavano. Io decisi di fare un lifting al viso. Mi rivolsi a un chirurgo bravo, argentino. Mi sentivo giovane e bella come non accadeva da tempo. Adesso non lo faccio perché non cambia niente, ma ben venga chi lo fa, la ricerca della felicità è un diritto di tutti”. Nel ’94 Sandrà ritornerà sotto ai ferri ancora una volta per sottoporsi ad un rimodellamento del corpo grazie ad un intervento del dottor Vincenzo Del Gaudio. Un’operazione durata diverse ore, ricorda Adnkronos, “un rimodellamento generale e una riduzione del seno”.



