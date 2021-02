Sandra Milo: “Mario Draghi? Mi piacerebbe essere adottata da lui”/ “A Conte ho…”

Schietta e sincera come sempre, Sandra Milo, ospite nella puntata di oggi, martedì 9 febbraio, del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sul nuovo Premier, Mario Draghi a cui è stato affidato il compito di formare il nuovo Governo dopo la fine del Governo Conte. Sandra Milo, nel corso dell’intervista, ha espresso ammirazione per il nuovo Premier svelando un suo desiderio: quello di essere adottata da lui. L’attrice, infatti, confessa di essere stata piacevolmente colpita dall’eleganza e dalla serietà di Mario Draghi. “Draghi? Sembra il marito perfetto ma a me molto piacerebbe averlo come padre, così rassicurante e protettivo, è uno che ti fa sentire sicura”, ha spiegato la Milo.

SANDRA MILO, AMMIRAZIONE PER MARIO DRAGHI E GIUSEPPE CONTE

Ironica come sempre, Sandra Milo ha ammesso di considerare Mario Draghi un uomo intelligente e che riesce a far sentire protette le persone che lo circondano. Alla domande dei conduttori che le hanno chiesto se non sia troppo “severo”, ha risposto: “No. Le persone intelligenti sono anche comprensive”. “Le piacerebbe chiamarlo ‘papà’?“, hanno chiesto ancora i padroni di casa. “Eh bè, si. Potreste chiedergli se mi adotta?”, ha scherzato la Milo. Non poteva mancare un riferimento a Giuseppe Conte per il quale, nei mesi scorsi, aveva espresso ammirazione. L’attrice, ai microfoni del programma Un giorno da pecora, conferma il proprio pensiero sull’ex Premier. “Gli ho scritto un messaggio su Instagram. L’ho ringraziato per tutto quello che ha fatto in un momento così difficile”, ha concluso.



