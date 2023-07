Sandra Milo: “Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip”/ Signorini tenta il colpo?

Sandra Milo si candida per il Grande Fratello Vip

Sandra Milo non nasconde la propria passione per il Grande Fratello vip e, davanti alla possibilità di poter partecipare ad un reality, non nasconde che le piacerebbe partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini e che tornerà in onda su canale 5 da lunedì 18 settembre. “Tanti anni fa ho partecipato all’Isola dei Famosi e mi piacque tantissimo. Mi piacerebbe fare anche il Grande Fratello Vip”, le dichiarazioni che l’attrice ha rilasciato nel corso di un’intervista ai microfoni di Superguidatv. Di fronte ad una proposta, dunque, la Milo potrebbe accettare di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

Sandra Milo: "Molto vicina ai giovani"/ "Un ragazzo mi scrisse che voleva suicidarsi"

Di fronte a dichiarazioni così dirette della Milo, Alfonso Signorini proverà a convincerla per avere quel contrasto generazionale che ha sempre cercato nelle sue edizioni del Grande Fratello Vip?

Sandra Milo e la polemica a Domenica In

Nel corso dell’intervista rilasciata a Superguidatv, Sandra Milo ha parlato anche della polemica scatenata da alcune sue dichiarazioni rilasciate a Domenica In. Durante l’intervista con Mara Venier, la Milo aveva parlato delle violenze subite e della scelta di non denunciare. Oggi, a Superguidatv, spiega il significato delle sue parole:

Sandra Milo: "Dormo con una foto di Fellini"/ "Ci lasciammo perché ebbi paura"

““Sono stata fraintesa. Io avevo detto che ognuno doveva essere libero di fare le proprie scelte. Io non mi sono sentita di denunciare il mio ex marito. Mi vergognavo per lui e non ce la facevo a parlarne. Un uomo che picchia o che violenta una donna deve farsi curare. Come è possibile che un uomo che dica di amare una donna arrivi al punto di volerla distruggere?. La punizione non serve e non non fa paura a nessuno”.

LEGGI ANCHE:

Sandra Milo choc "Violenze? Non serve a nulla denunciare"/ La reazione di Mara Venier

© RIPRODUZIONE RISERVATA