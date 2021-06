Sandra Milo: “Mia figlia Azzurra nata morta”/ “Non respirava, poi il miracolo”

Sandra Milo, ospite di Serena Bortone insieme al figlio Ciro De Lollis all’interno della puntata “Oggi è un altro giorno” trasmessa l’11 giugno, ha parlato del caso della figlia Azzurra. La terzogenita dell’attrice, nata dopo Deborah e Ciro, oggi, ha 50 anni, ma ripensando alla sua nascita, l’attrice ammette di aver avuto un miracolo. “Nacque di 7 mesi piccolissima e poi è morta”, ha raccontato a Serena Bortone. “Tutti i medici la chiusero in una coperta di lana, venne una suora che prese la bambina, mi disse che se la strinse a cuore, le fece pratiche di rianimazione pregando e la bambina fece un respiro. Rimase per tre mesi tra la vita e la morte e alla fine ce l’ha fatta. Quello della bambina è stato decretato come un miracolo”, ha aggiunto l’attrice.

Azzurra, cosa accadde alla figlia di Sandra Milo

Azzurra nacque al settimo mese di gravidanza nel 1970. Era cianotica e “priva di ogni attività cardiaca e muscolare”. Secondo un’inchiesta diocesana, dopo aver provato a rianimarla per venti minuti, la suora Costantina Ravazzolo ebbe l’incarico di condurre la piccola in sala mortuaria. La religiosa, però, la portò la posò in una culla dove le praticò la respirazione bocca a bocca invocando la fondatrice dell’ordine delle religiose del Santo Volto Maria Pia Mastena. Dopo un’approfondita inchiesta, nel 2002 Commissione medica della Congregazione delle Cause dei Santi ha stabilito l’inspiegabilità dell’accaduto e la fondatrice dell’ordine religioso del Santo Volto è stata nominata Beata. Oggi, Azzurra ha 50 anni e sta bene come ha raccontato Sandra Milo felice di avere accanto tutti e tre i suoi figli.

