Sandra Milo: “Molto vicina ai giovani”/ “Un ragazzo mi scrisse che voleva suicidarsi”

Sandra Milo, ospite a I Fatti Vostri, ha raccontato del suo rapporto coi social network: “Io sono molto vicina ai giovani, sento la loro solitudine e la mancanza di aiuto a livello morale e spirituale, di quelle cose che poi ti aiutano nella vita. Io che sono una vecchia signora, che ho vissuto molto, che ho avuto grandi esperienze e che di queste ho fatto un piccolo tesoro, cerco di essere per loro utile”.

In particolare, c’è un episodio che l’ha colpita. “Una volta, durante la pandemia, avevo inventato un personaggio di nome Amuchina, la strega indovina, a cui facevo fare delle cose divertenti, ma con un significato. Un ragazzo mi scrisse e mi disse che voleva tentare il suicidio, perché non provava interesse per la vita. Dopo avermi vista, si disse che se io alla mia età invece lo provavo, voleva dire che qualche cosa per cui vale la pena vivere c’è. È una persona che porto nel cuore”.

Sandra Milo: “Molto vicina ai giovani”. La sua biografia

Sandra Milo ha ammesso di essere molto legata ai giovani, anche per la sua esperienza da mamma di Deborah, Ciro e Azzurra. “Io sono sempre stata molto mamma, ho sempre messo a primo posto questo ruolo, davanti a quello di donna e di attrice. Il cinema l’ho amato, ma moderatamente. Ora sono anche nonna di Flavio, è un bambino meraviglioso”, ha raccontato a I Fatti Vostri. Da giovane, purtroppo, ha anche avuto un aborto. “Mi sposai a 15 anni. Rimasi incinta, ma persi il bambino. Alla fine ci siamo separati”.

Prossimamente uscirà anche la sua biografia, edita da Mondadori, il cui titolo è “La strega bambina”. “Ho avuto dei problemi e sono in ritardo con la consegna. In un periodo non riuscivo più a camminare, poi per fortuna ho incontrato il dottor Claudio Urbani che mi ha curata.











