Ciro De Lollis distrutto a Verissimo: “Volevo morire con mia mamma Sandra Milo”/ “Andata mentre tenevo mani”

Verissimo, il figlio Ciro De Lollis distrutto dalla morte della mamma Sandra Milo: “Non dormo da giorni”

Colpito dal grave lutto della morte di Sandra Milo, il figlio Ciro De Lollis ha raccontato il calvario dell’attrice e della sua famiglia ospite oggi a Verissimo. Il 56enne innanzitutto ha raccontato com’è morta la mamma: “Mia sorella non vuole che si dica ma ormai mamma non c’è più.” E subito dopo ha aggiunto che la madre aveva un tumore ai polmoni. MALATTIA SANDRA MILO, TUMORE AI POLMONI CAUSA DELLA MORTE/ Figlio Ciro a Verissimo: "Metastasi al cervello" Ciro De Lollis ha raccontato poi ha cercato di far festeggiare al figlio Flavio Milo il suo compleanno, avvenuto proprio il giorno della morte della nonna Sandra Milo. “Almeno in questo sono stato forte, ho trattenuto cinque/sei bambini ed ho chiesto alla scuola di non divulgare la notizia” ha ammesso in lacrime l’uomo. E poi ha aggiunto che solo il giorno dopo ha spiegato al figlio di 9 anni che la nonna non c’era più. Sandra Milo, chi ha fatto lo storico scherzo dell'incidente al figlio Ciro?/ "Mai riuscita ad odiarla" Sandra Milo e gli ultimi istanti di vita, il figlio Ciro De Lollis: “Volevo andare con lei” Ciro De Lollis a Verissimo ha poi raccontato gli ultimi istanti di vita della mamma Sandra Milo: “Negli ultimi giorni la voce le si era abbassata parecchio, non poteva mangiare più e non gli si potevano dare più liquidi. Ultimamente era lì presente, perché fino al giorno prima stringeva la mano la mia mamma fino all’ultimo ma gli si è bloccato il respiro gli si è fermato il respiro io le dicevo ‘mamma mamma!’ e poi se n’è andata, sono stato contento perché il giorno prima si era liberato un letto all’ospedale però i medici mi avevano detto vedete che quello che facciamo noi e quello che gli potete fare voi a casa.” Vanessa Ceccarini e Flavio Milo, moglie e figlio di Ciro De Lollis/ Figlio di Sandra Milo: "Morta il giorno…" La morte di Sandra Milo ha distrutto il figlio Ciro De Lollis che a Silvia Toffanin ha fatto una drammatica confessione: “Menomale che c’è mio figlio, se non ci fosse mio figlio me ne sarei già andato, capisco che è una cosa brutta da dire ma me ne sarei andato con lei” E subito dopo ha confessato un suo rammarico, forse se la madre non si fosse sottoposta alle pesanti cure, avrebbe vissuto meglio gli ultimi suoi giorni di vita. Intervista toccante quella del 56enne che poi infine ha voluto ringraziare le sorelle Azzurra De Lollis e Debora Ergas perché su di loro può sempre contare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA