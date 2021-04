Sandra Milo “Non sono più fidanzata con Alessandro Rorato”/ “Colpa della lontananza”

“Vorrei anche l’Oscar adesso!” ha ammesso Sandra Milo in diretta su RTL 102.5 News. L’attrice, che ha appena ricevuto il David di Donatello alla carriera, nel corso di una chiacchierata con il giornalista Francesco Fredella, si è detta felicissima di questo premio e ha poi fatto una riflessione: “Questo premio è un atto di coraggio. Aver voluto che questo premio si facesse come tutti gli anni è straordinario perché è incoraggiante per tutti, perché vuol dire uscire da un brutto periodo, ricominciare e probabilmente con molta più grinta e desiderio di prima.”

Chiusa la parentesi dedicata al David, si è toccato anche il gossip con una domanda ben precisa e diretta alla Milo: l’attrice è ancora fidanzata? “No“, ha ammesso lei. L’uomo in questione è Alessandro Rorato, 49enne di Venezia che le aveva rubato il cuore grazie alla sua galanteria.

Sandra Milo, con Alessandro Rorato “Siamo rimasti amici”

Sandra Milo ha dichiarato in diretta radio che il rapporto con Rorato rimane ottimo: “Siamo molto amici.. la lontananza, stare tanto tempo senza vederci, alla fine raffredda tutto.” ha spiegato l’attrice. Di lui la Milo ha parlato pochi mesi fa a Domenica In, raccontando che “Vive in Veneto e, come tutti i veneti, è un gran lavoratore, cosa che mi piace moltissimo. È un imprenditore: ha ristoranti, catering, alberghi. Gli voglio un gran bene. A marzo compio 88 anni, lui ne ha 49. È una persona bellissima, davvero”. Proprio a Venezia i sue si sono incontrati per la prima volta “Eravamo ad una cena, lui aveva tante attenzioni per me, era così carino, gentile. Mi ha colpito il suo affetto, un cavaliere d’altri tempi, il sogno di noi donne”, ha raccontato.

