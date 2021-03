Sandra Milo: “Oggi compio 88 anni”/ “Vaccino? Fatta prima dose, fatelo tutti”

Compie oggi gli anni la grandissima Sandra Milo. L’immensa attrice spegne per l’88esima volta in vita le candeline, e per l’occasione è stata ospite nel salotto di Storie Italiane, fortunato programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, e in onda dal lunedì al venerdì la mattina. Una puntata ricca e intensa quella di oggi, in cui Sandra Milo è stata festeggiata solo nel finale, con tanto di canzone ‘Happy birthday’ in sottofondo.

“Oggi compio gli anni, 88”, spiega la diva dopo aver ricevuto gli auguri dalla conduttrice e dai numerosi ospiti in studio. Dopo gli auguri la chiacchierata è virata verso temi più “pratici” come il vaccino: essendo over 80 la Sandra nazionale ha già ricevuto la prima dose del siero anti-covid: “La seconda dose la faccio il 18 di marzo – aggiunge che poi lancia un appello – voglio dire una cosa, va benissimo chiusure e aperture (riferendosi al nuovo Dpcm in arrivo ndr), la soluzione vera sono i vaccini e dobbiamo vaccinarci tutti”.

SANDRA MILO: “SONO GENTILE, E’ UNA CARATTERISTICA DELLE DONNE PESCI”

Quindi la Sandra Milo aggiunge e conclude: “In Inghilterra stanno meglio di noi perchè hanno fatto i vaccini, adesso arrivano anche in Italia e dobbiamo farli tutti”. Eleonora Daniele sottolinea poi la gentilezza dell’attrice, e Sandra Milo replica: “Sono gentile è vero, è una mia caratteristica ma come tutte le donne nate nel segno dei Pesci”. Un compleanno, quello dell’attrice nata a Tunisi l’11 marzo del 1933, contornato da amore. Oltre a quello dei suoi tre figli, la 58enne Debora, il 52enne Ciro e la 50enne Azzurra, nati da due matrimonio diversi, la Milo ha iniziato da qualche mese una relazione con un uomo più giovane di lei, Alessandro: “Ha 49 anni – aveva spiegato l’attrice durante una recente intervista – ci siamo incontrati a Venezia. Eravamo a una cena, lui era molto carino, riservato, molto gentile e presente con me. Mi ha colpito il suo affetto, un cavaliere d’altri tempi, il sogno di noi donne”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA