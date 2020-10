Sandra Milo piange a Storie Italiane/ “I padri dei miei figli sempre assenti! Loro..”

Un’intervista toccante quella di Sandra Milo a Storie Italiane. L’attrice e conduttrice, ospite di Eleonora Daniele, ha voluto fare di chiarimenti sulle dichiarazioni rilasciate al settimanale Nuovo. “Ho bisogno di mantenere i miei Azzurra e Ciro che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devo lavorare per aiutare loro” ha dichiarato alle pagine del magazine diretto da Riccardo Signoretti, ma oggi alla Daniele ha voluto precisare che: “Non sono costretta a mantenere i miei figli. Siamo una famiglia. Chi lavora deve aiutare chi non lo fa. – e ancora – Una famiglia deve essere unita e non importa chi aiuta chi. Loro hanno perduto il lavoro”.

Sandra Milo, il rapporto con i figli e i loro padri “assenti”

Non è riuscita a trattenere le lacrime Sandra Milo a Storie Italiane quando ha iniziato a parlare dei suoi affetti. Poi ha puntato l’attenzione anche sul rapporto con i padri dei suo figli, sui quali ha dichiarato: “I padri dei miei figli? Sempre assenti. E’ per questo che sono così orgogliosa di Ciro perché è un papà meraviglioso”. Roberto Alessi in collegamento a Storie Italiane ha tenuto a dire alla Milo che, alla sua età, non ha più l’obbligo di mantenere i suoi figli: “E’ tutta la vita che ti dedichi ai figli”, ha aggiunto il direttore di Novella2000. Sandra Milo ha allora replicato: “Non è vero, le responsabilità non finiscono mai finché c’è vita. E’ nostro dovere, nel nostro modo di essere umani. Io devo molto ai miei figli”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA